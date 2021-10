Meunier, Hazard en Witsel veroveren leidersplaats met Dortmund

Voor de eindronde van de Nations League moest Meunier nog afhaken, vandaag liet hij meteen van zich horen in Dortmund. Na 3 minuten schotelde hij Reus al de openingstreffer voor. Met zijn linker mikte de aanvoerder de bal keurig in de haak.

Na het vroege doelpunt dacht Dortmund al aan achteroverleunen. Met bijna 80 balbezit hoefde het Mainz ook niet te vrezen.

In de tweede helft schoot de thuisploeg weer in actie. Na hands van Mainz-verdediger Widmer schoof Haaland de strafschop binnen. In de toegevoegde tijd deed hij er nog een doelpunt bij: zijn 49e evenveel Bundesligamatchen. Tussendoor redde Burkardt de eer voor de bezoekers.

In de stand komt Dortmund voorlopig aan de leiding. Morgen kan Bayern of Leverkusen die positie overnemen. Zij spelen de topper van de 8e speeldag.