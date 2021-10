Aster Vranckx debuteert bij Wolfsburg dat onderuit gaat bij Union Berlin

Aster Vranckx heeft voor het eerst zijn kunnen getoond in het felgroene shirt van VfL Wolfsburg. De 19-jarige Belg viel in op het uur, maar kon het tij niet meer keren voor zijn ploeg. Union Berlin was met 2-0 te sterk voor de bezoekers, waar Sebastiaan Bornauw de volledige wedstrijd speelde. De ploeg van Mark van Bommel verloor daarmee zijn derde match op rij.