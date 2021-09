Nagelsmann neemt met Bayern makkelijk de scalp van ex-club in Duitse topper

Julian Nagelsmann mocht in zijn eerste weken als trainer van Bayern München meteen op bezoek bij zijn oude geliefde. Om de druk op zijn T1 te verlichten, opende Robert Lewandowski - wie anders - al snel de score vanaf de stip.

Nog voor het uur voetbalde Bayern een veilige 0-3-voorsprong bij elkaar. Jonkie Jamal Musiala en Leroy Sané beslisten de wedstrijd in het voordeel van de landskampioen.

Aan de overkant kon Konrad Laimer nog milderen met een heerlijke pegel. Een comeback zat er evenwel nooit in. In de toegevoegde tijd prikte Choupo-Moting de 1-4 tegen de touwen.

Bayern pakt zo 10 op 12 in de Bundesliga en hijgt in de nek van Wolfsburg. Leipzig - tegenstander van Club Brugge in de Champions League - mist zijn seizoensstart en blijft verweesd achter met 3 puntjes op de dertiende stek.