Bayern München bijt tanden stuk op stug Mönchengladbach

Bayern München begon met kopzorgen aan zijn 1e competitiewedstrijd van het seizoen. Onder de nieuwe coach Julian Nagelsmann kon de titelverdediger namelijk geen enkele keer winnen in de voorbereiding. Met een uitwedstrijd tegen Mönchengladbach hoefde de Rekordmeister alvast niet op cadeautjes te rekenen.



De thuisploeg nam de wedstrijd meteen in handen en drukte het gaspedaal helemaal in. Na 10 minuten spelen, kwamen 'Die Fohlen' dan ook verdiend op voorsprong. Na een subtiel tikje van Stindl kwam Plea oog in oog met Neuer. De Fransman bleef koel en schoof de 1-0 voorbij de Duitse doelman.



Bayern reageerde scherp, maar een sterke Yann Sommer wilde van geen wijken weten. Toch was het kort voor de rust toch prijs toen goaltjesdief Lewandowski - wie anders - een hoekschop van Kimmich knap in de volley nam: 1-1 aan de rust.



De bezoekers kwamen het best uit de kleedkamer, maar misten finesse in de zestien. De Beierse motor sputterde en Mönchengladbach kwam opnieuw beter in de wedstrijd. Upamecano leek 2 keer een penaltyfout te begaan, maar scheidsrechter Fritz weigerde naar te stip te wijzen.

Beide teams kwamen niet meer tot scoren, waardoor de stand uiteindelijk gelijk bleef. Na een twijfelachtige partij mag het duidelijk zijn dat Bayern nog veel werk aan de winkel heeft.