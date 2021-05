Borussia Dortmund verzekert zich van ticket voor Champions League

Dortmund maakte in Mainz het verschil al voor de rust. Dankzij een knap schot van Guerreiro en een intikker van Reus op assist van Sancho doken beide teams de kleedkamer in bij de rust met de 0-2 op het scorebord.

Na de rust controleerde Dortmund, met Meunier in de basis, de match. In de slotfase vergrootte Julian Brandt de voorsprong nog zodat de penaltygoal van Quaison in de slotminuut enkel een eerreder was voor Mainz: 1-3.

Na een winterdip leek de top 4 uit het zicht voor Dortmund, maar dankzij een sterke eindsprint - in Mainz werd de zesde zege op een rij geboekt - eindigt het zeker in de top 4 en is de groepsfase van de Champions League een zekerheid.