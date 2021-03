Koen Casteels laat met Wolfsburg geen punten liggen en blijft derde

Wolfsburg doet het dit seizoen meer dan uitstekend in de Bundesliga en mag daarvoor ook doelman Koen Casteels bedanken. Casteels zag onlangs wel een einde komen aan zijn indrukwekkende reeks clean sheets, maar blijven winnen, doet hij wel.

Al na acht minuten voetballen kwam Wolfsburg op voorsprong, al kreeg het wel wat hulp van de thuisploeg. Josh Sargent verschalkte zijn eigen doelpunt.

Net voor rust verdubbelde Wolfsburg de score dankzij Wout Weghorst, maar ook Bremen scoorde nog in de laatste minuut van de eerste helft. Kevin Möhwald legde de aansluitingstreffer voorbij Casteels.

Na de rust zagen we geen doelpunten meer, Casteels en co konden opnieuw een driepunter bijschrijven. Wolfsburg verstevigt zo zijn derde plek in het klassement. Leipzig (2e) telt zes punten meer, Frankfurt (4e) volgt op vier punten.