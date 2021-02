Afgeweken schot van Coman nekt Hertha en Lukebakio tegen Bayern

De spelers in Hertha-Bayern kregen af te rekenen met sneeuwbuien en vriestemperaturen. Daar leek Robert Lewandowski last van te hebben, want hij miste zowaar een strafschop en scoorde zo voor het eerst in 10 matchen niet.

Maar Bayern had wel het geluk aan zijn zijde in de Duitse hoofdstad. Het schot van Kingsley Coman week af en verdween door de deflectie in doel: 0-1. Dat was een klap voor de thuisploeg, die heel gretig begonnen was.

Bij Hertha was Lukebakio een van de lichtpuntjes. Onze landgenoot nam Neuer een paar keer onder vuur. In de slotfase mocht winteraankoop Sami Khedira nog invallen bij Hertha.

Hij zag hoe Cunha in de slotminuut alleen op Neuer kon afstormen, maar de spits stifte de bal naast. Zo bleef het 0-1 en zakt Hertha weer wat dieper in het moeras. Hertha zal in actie moeten schieten om de degradatie af te wenden.