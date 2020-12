VIDEO: Spits Stuttgart krijgt geel, niet voor het vieren, maar voor de goal zelf

Stuttgart was na een halfuur op voorsprong gekomen dankzij een penaltygoal van Wamangituka. Daarna bleef het lang spannend en kon de match nog alle kanten uit.

Die spanning speelde waarschijnlijk mee in het feit dat de poppen aan het dansen gingen toen diezelfde Wamangituka de 0-2 maakte in de 90e minuut.

Werder-verdediger Toprak en doelman Pavlenka blunderden bij een dieptepass van Stuttgart. Wamangituka kon profiteren. De weg naar doel lag helemaal open, maar Wamangituka maakte het niet snel af. Met een slakkengangetje liep hij richting doel en scoorde tergend traag de 0-2.



De spelers van Werder konden die vernedering niet appreciëren. Scheidsrechter Willenborg gaf zelfs een gele kaart. Uit voorzorg werd Wamangituka naar de kant gehaald. Extra pijnlijk voor Werder was eigenlijk dat de thuisploeg nog 1-2 maakte in de extra tijd. Zonder de blunder had Werder dus misschien wel een punt gepakt.