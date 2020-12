Smerige overtreding overschaduwt Berlijnse derby, Lukebakio en Boyata winnen

Hertha en Union openden vanavond de tiende speeldag in de Bundesliga in de Berlijnse derby. En dat levert wel vaker spektakel op. Al was dat vandaag eerder in de negatieve zin.

Nadat ex-Moeskroen-spits Awoniyi de score had geopend voor de bezoekers, ging even nadien het licht uit bij zijn ploegmakker Andrich. Hij plantte zijn voetzool vol in het gezicht van Tousart. Rood was zijn terechte straf.

Hertha rechtte de rug pas na rust tegen tien Union-spelers. Pekarik maakte de aansluitingstreffer, Piatek maakte het vervolgens helemaal af met twee doelpunten op drie minuten tijd. Meteen ook de doodsteek voor Union.

In het klassement tellen Lukebakio en Boyata nu 11 punten op de 11e plek. Union mist de kans om de aansluiting te maken met de top en blijft steken op een zesde plek met 16 punten.