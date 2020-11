VIDEO: Beauty van Benito Raman levert noodlijdend Schalke niks op

Even kon Schalke 04 zich aan de algehele malaise onttrekken. Raman nam een knappe lob van ploegmaat Uth even mooi op de slof, om het leer in de rechterbovenhoek te mikken: 1-1.

Schalke leek gelanceerd en de 1-2 hing in de lucht, maar Uth had pech. Zijn vrijschop spatte uit mekaar op de paal.

Daarna kreeg Schalke het deksel op de neus. Neuhaus legde de bal in de loop van Wendt: 2-1.

Een ferme dreun voor de bezoekers die de match helemaal uit handen gaven. Met een ingestudeerd nummertje maakte Thuram er 3-1 van, Wolf besloot de match na een counter.