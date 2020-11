Bayern lijdt zeldzaam puntenverlies: Werder sprokkelt punt in München

Vorig seizoen kreeg Werder Bremen in de Allianz Arena nog een flink pak rammel (6-1), maar dat was duidelijk niet blijven hangen. De bezoekers speelden complexloos en waren bij momenten de evenknie van Bayern, of zelfs beter.

Bayern-doelman Neuer beleefde dan ook een verrassend drukke namiddag en moest zich al vroeg in de 1e helft onderscheiden bij kansen van onder meer Sargent en Bittencourt.

Vlak voor de rust werd Neuer, die zijn 400e match voor Bayern keepte, toch geklopt. Eggestein trof raak na een prima assist van Sargent.

Na de koffie kwam Bayern aanvankelijk iets beter voor de dag. Een bal op de lat van Douglas Costa was een eerste waarschuwing en niet veel later volgde de gelijkmaker. De "French Connection" Pavard-Coman zette de 1-1 op het bord.

Even duwde Bayern het gaspedaal in, maar Werder overleefde het offensief(je) van de thuisploeg relatief eenvoudig. De beste kans in het laatste halfuur was zelfs nog voor de bezoekers. Neuer behoedde zijn team voor een thuisnederlaag met een uitstekende reflex oog in oog met Sargent.