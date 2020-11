Koen Casteels kroont zich tot matchwinnaar met gestopte penalty in extra tijd

Wolfsburg leek af te stevenen op een rustige namiddag tegen Hoffenheim na goals van Renato Steffen en Wout Weghorst. Maar de club van Koen Casteels maakte het zichzelf daarna moeilijk.

Het miste een strafschop en liet Hoffenheim weer in de match komen dankzij de 2-1 van Sargis Adamyan. Tot overmaat van ramp ging de bal in de extra tijd nog op de stip na hands van Maximilian Arnold.

Munas Dabbur, die in de Europa League scoorde in Gent, legde aan, maar Casteels koos de goeie hoek en hield de volle buit in Wolfsburg. "Gelukkig stopte Koen die strafschop, want we verdienden de zege", zei Wolfsburg-coach Glasner.