Bayern München verliest voor het eerst (in Bundesliga) sinds december

Dat record van Bayern is ongezien voor een club in de Grote 5 (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje). De laatste nederlaag was op 7 december 2019 met 2-1 in Mönchengladbach.

Europees en Duits kampioen Bayern had een klein excuus: donderdagavond had het 120 minuten moeten knokken tegen Sevilla om de Europese Supercup binnen te halen. Coach Hansi Flick roteerde en liet Hernandez, Süle, Goretzka en Lewandowski op de bank ten voordele van Alphonso Davies, Jérôme Boateng, Corentin Tolisso en Joshua Zirkzee.

Een moedige thuisploeg, die goed de counters uitspeelde, profiteerde snel van de stramme benen bij de bezoekers; Bicakcic en Dabbur zorgden halfweg helft 1 voor 2-0. Een fraaie plaatsbal van Kimmich bracht de spanning terug, maar Bayern was niet bij machte om de zaak nog om te draaien. Een bal van Zirkzee spatte op de lat uiteen. Lewandowski nam daarop de plek van Zirkzee in, maar de Pool kon de situatie ook niet omkeren.

In hun rush naar voren liepen de bezoekers nog 2 keer in het mes: Kramaric legde met een dubbel de pijnlijke eindstand vast. Door deze zege staat Hoffenheim samen met Augsburg op kop met een 6 op 6.