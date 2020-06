VIDEO: Piatek doet 99 procent van het werk, Lukebakio eist doelpunt op

Eerder deze week werd een pareltje van Dodi Lukebakio nog afgekeurd door de VAR, vanmiddag verscheen de linksepoot goed en wel op het scorebord.

De ex-Anderlecht-speler leverde de 1-0 aan voor Matheus Cunha en verdubbelde kort na de pauze de bonus van Hertha BSC.

Ploegmakker Krzysztof Piatek was de auteur van een briljante dribbel in de zestien, maar Lukebakio was zo geniepig om het hapklare doelpunt toch nog op zijn rekening te schrijven.

2-0, een eindstand die hard aankomt bij Leverkusen. Na deze nederlaag moeten zij een stek in de Champions League zeer waarschijnlijk vergeten.