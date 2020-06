33 doelpunten: Robert Lewandowski weet van geen ophouden dit seizoen

Het titelfeest – dat er eigenlijk niet echt een was – was niet meteen in de kleren gekropen bij Bayern, dat in zijn thuishaven al snel een bonus te pakken had dankzij Joshua Kimmich.

In de Duitse competitie is de beslissing dus al gevallen, maar enkele sterkhouders hebben wel nog persoonlijke missies.

Robert Lewandowski wil zijn doelpuntentotaal zoveel mogelijk aandikken en de Poolse sluipschutter kende alweer een productieve namiddag.

Hij nam de 2-0 en 3-1 voor zijn rekening, goed voor zijn 32e en 33e roos in de Bundesliga dit seizoen.

Lewandowski komt zo een stapje dichter bij Dieter Müller en Gerd Müller, die nog hoger staan op het lijstje dan de Pool.

Lewandowski heeft nog slechts één competitiematch om een klein mirakel te verwezenlijken.