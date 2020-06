Missers, blunders en een owngoal, maar op het einde wint... Bayern München

Hansi Flick moest na de halve finale in de beker stevig aan zijn elftal sleutelen. Coman en Davies kregen rust, Lewandowski en Müller waren geschorst. Het leverde een onuitgegeven elftal op met Zirkzee in de spits en debutant Cuisance op het middenveld, nota bene tegen zijn ex-ploeg.

En dat was er ook aan te zien in de studieronde. Borussia Mönchengladbach, de laatste ploeg die Bayern wist te kloppen in december, begon vol overtuiging. Dat leverde na een kwartier zowaar de voorsprong op, maar de VAR stak er nog net een stokje voor.

Bayern had de boodschap begrepen, maar Lucas Hernandez vergat het af te maken. Daar kon Embolo aan de overzijde wel een puntje aan zuigen: ook hij liet het na om Neuer in twee tijden te verschalken. "Hoe kon het nog 0-0 staan?", vroeg ook Gladbach-doelman Sommer zich af. Hij besloot dan maar een handje toe te steken met een belabberde uittrap, Zirkzee bedankte met de 1-0.