VIDEO: Tien Leipzig-spelers geven zege uit handen in de extra tijd

Weinig verrassend was Leipzig de betere ploeg tegen de laatste uit de Bundesliga. Halfweg de 1e helft klom de thuisploeg dan ook op voorsprong. Patrik Schick verzilverde een assist van zijn spitsbroeder Timo Werner.

Vlak voor de rust moest Leipzig evenwel met zijn tienen voort na een domme rode kaart voor Upamecano. Het jonge Franse talent kreeg zijn tweede geel nadat hij een bal weggetrapt had.

Met een mannetje minder leek Leipzig na de pauze toch stand te houden, maar het venijn zat in de staart. In de 2e minuut van de toegevoegde tijd duwde Strohdiek in de rebound nog de gelijkmaker binnen. Een domper voor de thuisploeg, die door het verlies van Mönchengladbach en Leverkusen 5 punten had kunnen weglopen van de concurrentie.