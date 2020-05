VIDEO: Lewandowski heeft nu tegen elke Bundesligaclub gescoord

Fase per fase

Fase per fase

90+1' tweede helft, minuut 91. Einde: 5-0. De wedstrijdleiding vindt het welletjes en maakt na exact 90 minuten een einde aan de wedstrijd. Bayern voert de Bundesliga aan met een bonus van 10 punten op Dortmund. Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard komt morgen in actie tegen Paderborn. . Einde: 5-0 De wedstrijdleiding vindt het welletjes en maakt na exact 90 minuten een einde aan de wedstrijd. Bayern voert de Bundesliga aan met een bonus van 10 punten op Dortmund. Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard komt morgen in actie tegen Paderborn.

90' Gele kaart voor Markus Suttner van Fortuna Düsseldorf tijdens tweede helft, minuut 90 Markus Suttner Fortuna Düsseldorf

87' tweede helft, minuut 87. De wedstrijd is al lang gelopen en dat vindt Bayern zelf ook. De Rekordmeister schakelt eentje terug. Scheidsrechter Hartmann hoeft geen minuten bij te tellen. . De wedstrijd is al lang gelopen en dat vindt Bayern zelf ook. De Rekordmeister schakelt eentje terug. Scheidsrechter Hartmann hoeft geen minuten bij te tellen.

80' tweede helft, minuut 80. Noch zehn Minuten - nog 10 minuten. De wissels zijn op. Bayern en Düsseldorf hebben allebei 5 pionnen veranderd. . Noch zehn Minuten - nog 10 minuten. De wissels zijn op. Bayern en Düsseldorf hebben allebei 5 pionnen veranderd.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij FC Bayern München, Oliver Batista Meier erin, Serge Gnabry eruit wissel Serge Gnabry Oliver Batista Meier

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij FC Bayern München, Joshua Zirkzee erin, Thomas Müller eruit wissel Thomas Müller Joshua Zirkzee

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Fortuna Düsseldorf, Thomas Pledl erin, Marcel Sobottka eruit wissel Marcel Sobottka Thomas Pledl

71' tweede helft, minuut 71. Geen hattrick. Lewandowski zoekt en zoekt en zoekt naar zijn 3e van de avond, maar hij dribbelt zich vast in de Düsseldorf-defensie. Nog geen hattrick voor de goalgetter. . Geen hattrick Lewandowski zoekt en zoekt en zoekt naar zijn 3e van de avond, maar hij dribbelt zich vast in de Düsseldorf-defensie. Nog geen hattrick voor de goalgetter.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Fortuna Düsseldorf, Jean Zimmer erin, Matthias Zimmermann eruit wissel Matthias Zimmermann Jean Zimmer

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Fortuna Düsseldorf, Markus Suttner erin, Erik Thommy eruit wissel Erik Thommy Markus Suttner

65' Parade Neuer. Manuel Neuer heeft nauwelijks iets op te knappen, maar nu is de doelman van Bayern toch bij de les wanneer Gießelmann schiet. . tweede helft, minuut 65. Parade Neuer Manuel Neuer heeft nauwelijks iets op te knappen, maar nu is de doelman van Bayern toch bij de les wanneer Gießelmann schiet.

64' tweede helft, minuut 64. Müller is boos op zichzelf. De aanvaller draait de bal van dichtbij naast. . Müller is boos op zichzelf. De aanvaller draait de bal van dichtbij naast.

62' tweede helft, minuut 62. Ivan Perisic komt in de ploeg bij Bayern. Kent u hem nog? De Kroaat heeft een verleden in Brugge en in Roeselare. . Ivan Perisic komt in de ploeg bij Bayern. Kent u hem nog? De Kroaat heeft een verleden in Brugge en in Roeselare.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij FC Bayern München, Ivan Perišic erin, Kingsley Coman eruit wissel Kingsley Coman Ivan Perišic

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij FC Bayern München, Álvaro Odriozola erin, Benjamin Pavard eruit wissel Benjamin Pavard Álvaro Odriozola

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Fortuna Düsseldorf, Valon Berisha erin, Kevin Stöger eruit wissel Kevin Stöger Valon Berisha

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Fortuna Düsseldorf, Marcel Sobottka erin, Alfredo Morales eruit wissel Alfredo Morales Marcel Sobottka

53' tweede helft, minuut 53. Davies dribbelt: 5-0. Ook Alphonso Davies laar zien dat hij kan scoren. De Canadese flankverdediger verovert de bal en dribbelt door de Düsseldorf-defensie naar zijn 3e competitiedoelpunt van het seizoen. . Davies dribbelt: 5-0 Ook Alphonso Davies laar zien dat hij kan scoren. De Canadese flankverdediger verovert de bal en dribbelt door de Düsseldorf-defensie naar zijn 3e competitiedoelpunt van het seizoen.

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Alphonso Davies van FC Bayern München. 5, 0. goal FC Bayern München Fortuna Düsseldorf einde 5 0

51' tweede helft, minuut 51. Hakje Lewandowski: 4-0. Het is Lewandowski menens met dat record van Müller. Op een fraaie manier maakt de Pool zijn 29e van het seizoen. Met een hakje scoort hij door de benen van Düsseldorf-doelman Kastenmeier. . Hakje Lewandowski: 4-0 Het is Lewandowski menens met dat record van Müller. Op een fraaie manier maakt de Pool zijn 29e van het seizoen. Met een hakje scoort hij door de benen van Düsseldorf-doelman Kastenmeier.

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 4, 0. goal FC Bayern München Fortuna Düsseldorf einde 4 0

50' Robert Lewandowski is momenteel niet alleen topscorer in de Bundesliga, maar ook over de 5 grote competities heen. tweede helft, minuut 50. Robert Lewandowski is momenteel niet alleen topscorer in de Bundesliga, maar ook over de 5 grote competities heen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer in het imposante, maar lege stadion van München. Wat mag u deze helft nog verwachten? Ongetwijfeld meer goals. Lewandowski aast op het record van Gerd Müller (40 goals) in een seizoen. Dan moet hij nog 12 keer scoren in 5,5 wedstrijd. . We voetballen weer in het imposante, maar lege stadion van München. Wat mag u deze helft nog verwachten? Ongetwijfeld meer goals. Lewandowski aast op het record van Gerd Müller (40 goals) in een seizoen. Dan moet hij nog 12 keer scoren in 5,5 wedstrijd.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:27 Het doelpunt van Lewandowski:. rust, 19 uur 27. Het doelpunt van Lewandowski: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:16 rust, 19 uur 16. Rust: 3-0. Düsseldorf is geen partij voor Bayern München. De huidige en toekomstige kampioen eist de bal op en leidt met 3 goals tegen 0 na de eerste speelhelft. Robert Lewandowski zette de ruststand op het bord met een uniek doelpunt. Voor het eerst scoort hij tegen Fortuna Düsseldorf. Het was het enige Bundesligateam dat nog geen doelpunt van de Bayern-spits had geslikt. . Rust: 3-0 Düsseldorf is geen partij voor Bayern München. De huidige en toekomstige kampioen eist de bal op en leidt met 3 goals tegen 0 na de eerste speelhelft. Robert Lewandowski zette de ruststand op het bord met een uniek doelpunt. Voor het eerst scoort hij tegen Fortuna Düsseldorf. Het was het enige Bundesligateam dat nog geen doelpunt van de Bayern-spits had geslikt.

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij FC Bayern München, Mickaël Cuisance erin, Lucas Hernández eruit wissel Lucas Hernández Mickaël Cuisance

45+1' eerste helft, minuut 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Bingo voor Lewandowski: 3-0. Nu heeft Lewandowski ook Düsseldorf te pakken. De Pool heeft nu tegen elke club in de Bundesliga gescoord. . Bingo voor Lewandowski: 3-0 Nu heeft Lewandowski ook Düsseldorf te pakken. De Pool heeft nu tegen elke club in de Bundesliga gescoord.



43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 3, 0. goal FC Bayern München Fortuna Düsseldorf einde 3 0

39' eerste helft, minuut 39. Davies laat zijn snelle benen nog een keer zien en speelt daarna Gnabry aan. Die trekt naar binnen en schakelt 2 tegenstanders uit. Zijn schot moet beter, de bal vliegt over. . Davies laat zijn snelle benen nog een keer zien en speelt daarna Gnabry aan. Die trekt naar binnen en schakelt 2 tegenstanders uit. Zijn schot moet beter, de bal vliegt over.

34' eerste helft, minuut 34. Düsseldorf prikt een keer tegen. Na flauw verdedigen van Bayern gaat Karaman zijn kans, Alaba kan het schot nog net blokkeren. . Düsseldorf prikt een keer tegen. Na flauw verdedigen van Bayern gaat Karaman zijn kans, Alaba kan het schot nog net blokkeren.

32' Philippe Vande Walle is niet alleen de ex-doelman van Club Brugge en Germinal Ekeren, hij is ook fan van Bayern. eerste helft, minuut 32. Philippe Vande Walle is niet alleen de ex-doelman van Club Brugge en Germinal Ekeren, hij is ook fan van Bayern. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

29' eerste helft, minuut 29. Nu wel echt Pavard: 2-0. Benjamin Pavard laat zien hoe je een bal binnenknikt: via de grond. Dit doelpunt komt wel op naam van de Fransman. . Nu wel echt Pavard: 2-0 Benjamin Pavard laat zien hoe je een bal binnenknikt: via de grond. Dit doelpunt komt wel op naam van de Fransman.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Benjamin Pavard van FC Bayern München. 2, 0. goal FC Bayern München Fortuna Düsseldorf einde 2 0

28' Cruciale save. Kastenmeier vliegt goed naar de paal om een poging van Müller uit zijn doel te tikken. . eerste helft, minuut 28. Cruciale save Kastenmeier vliegt goed naar de paal om een poging van Müller uit zijn doel te tikken.

26' Gele kaart voor Kenan Karaman van Fortuna Düsseldorf tijdens eerste helft, minuut 26 Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf

25' Statistieken. +80 procent balbezit Bayern München . eerste helft, minuut 25. Statistieken +80 procent balbezit Bayern München

23' Gnabry en Pavard vieren het openingsdoelpunt:. eerste helft, minuut 23. Gnabry en Pavard vieren het openingsdoelpunt: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22' eerste helft, minuut 22. Het zal u niet verbazen dat we naar een eenrichtingswedstrijd kijken. Düsseldorf komt nauwelijks aan de bal. En als dat wel lukt, geraken ze niet op de helft van Bayern. . Het zal u niet verbazen dat we naar een eenrichtingswedstrijd kijken. Düsseldorf komt nauwelijks aan de bal. En als dat wel lukt, geraken ze niet op de helft van Bayern.

20' Geen mond-, maar een gezichtsmasker voor de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer:. eerste helft, minuut 20. Geen mond-, maar een gezichtsmasker voor de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15' eerste helft, minuut 15. Pavard met mazzel: 1-0. Na een cross van Müller legt Gnabry mooi terug op Pavard. De wereldkampioen heeft wat mazzel: Düsseldorf-verdediger Mathias "Zanka" Jörgensen werkt de bal in eigen doel. . Pavard met mazzel: 1-0 Na een cross van Müller legt Gnabry mooi terug op Pavard. De wereldkampioen heeft wat mazzel: Düsseldorf-verdediger Mathias "Zanka" Jörgensen werkt de bal in eigen doel.

15' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 15 door Mathias Jørgensen van FC Bayern München. 1, 0. own goal FC Bayern München Fortuna Düsseldorf einde 1 0

10' eerste helft, minuut 10. Düsseldorf houdt al 10 minuten stand tegen de huidige en toekomstige kampioen. De bezoekers hebben zelfs een prikje uitgedeeld (een schot van Morales). . Düsseldorf houdt al 10 minuten stand tegen de huidige en toekomstige kampioen. De bezoekers hebben zelfs een prikje uitgedeeld (een schot van Morales).

7' eerste helft, minuut 7. Lewandowski bijna. Kimmich pakt net als dinsdag uit met een heerlijk fantasietje. Hij lepelt de bal naar Lewandowski. Düsseldorf-doelman Kastenmeier is de Pool net voor. . Lewandowski bijna Kimmich pakt net als dinsdag uit met een heerlijk fantasietje. Hij lepelt de bal naar Lewandowski. Düsseldorf-doelman Kastenmeier is de Pool net voor.

4' De opstelling van Fortuna Düsseldorf:. eerste helft, minuut 4. De opstelling van Fortuna Düsseldorf: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

2' De opstelling van Bayern München:. eerste helft, minuut 2. De opstelling van Bayern München: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

2' eerste helft, minuut 2. Buitenspel. Bayern monopoliseert het leer. Alphonso "Roadrunner" Davies centert naar Müller, hij kan er net niet aan. Geen nood, de wedstrijdleiding fluit de actie af wegens buitenspel. . Buitenspel Bayern monopoliseert het leer. Alphonso "Roadrunner" Davies centert naar Müller, hij kan er net niet aan. Geen nood, de wedstrijdleiding fluit de actie af wegens buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Geen kat in de tribunes, maar wel 22 spelers op het terrein. We kunnen dus beginnen in München. . Aftrap Geen kat in de tribunes, maar wel 22 spelers op het terrein. We kunnen dus beginnen in München.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:27 vooraf, 18 uur 27. Bundesliga VIDEO: Bayern zet grote stap richting titel dankzij wereldgoal in Dortmund

18:27 - Vooraf Vooraf, 18 uur 27

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, David Alaba, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Lucas Hernández, David Alaba, Benjamin Pavard, Manuel Neuer

Opstelling Fortuna Düsseldorf. Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Mathias Jørgensen, André Hoffmann, Niko Gießelmann, Alfredo Morales, Adam Bodzek, Kevin Stöger, Steven Skrzybski, Kenan Karaman, Erik Thommy Opstelling Fortuna Düsseldorf Erik Thommy, Kenan Karaman, Steven Skrzybski, Kevin Stöger, Adam Bodzek, Alfredo Morales, Niko Gießelmann, André Hoffmann, Mathias Jørgensen, Matthias Zimmermann, Florian Kastenmeier