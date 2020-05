Lukebakio en Boyata scoren voor Hertha in ruime derbyzege tegen Union

Op de tweede speeldag na de coronapauze keken de twee Berlijnse ploegen elkaar in een leeg Olympiastadion in de ogen. Voor thuisploeg Hertha Berlijn stonden met Dodi Lukebakio en Deryck Boyata 2 Belgen aan de aftrap en dat zullen die van Union Berlin geweten hebben.

Nadat de 35-jarige Ibisevic de score na 51 minuten had geopend, zorgde Lukebakio amper één minuut later voor de dubbele voorsprong. Op aangeven van Ibisevic omzeilde hij vlotjes de doelman van Union: 2-0. Zijn 6e goal van het seizoen.

Het derde doelpunt van de avond kwam op naam van Cunha. En een kwartier voor tijd pikte ook die andere Belg op het veld Deryck Boyata z'n doelpuntje mee. Met een buffelstoot legde hij de 4-0-eindstand vast.

In de stand wipt Hertha voorlopig over Keulen naar de 10e plaats, Union is 12e.