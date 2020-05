Ook leider Bayern München tankt vertrouwen voor de clash met Dortmund

Competitieleider Bayern München begon als een wervelwind aan de partij. Een doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Goretzka trapte op het kwartier een voorzet van Müller in één tijd onhoudbaar in doel. De 17e assist van Müller dit seizoen, niemand doet beter in de Bundesliga. Na zijn assist deed de Duitser er ook nog een doelpunt bovenop. 2-0 was de stand bij de rust.

Toen de spelers het veld opnieuw betraden voor de tweede helft, kregen we een ware doelpuntenkermis te zien. En er zijn nog zekerheden in het leven: Robert Lewandowski was weer op de afspraak. Na 45 seconden in de tweede helft scoorde hij met het hoofd zijn 27e goal in de competitie.

Met een 3-0-voorsprong leek Bayern al zegezeker, tot Hinteregger op 3 minuten tijd plots 2 keer scoorde. Maar de landskampioen liet zich niet verrassen. De 19-jarige Davies strafte een fout in de Frankfurt-defensie genadeloos af: 4-2. En het werd zelfs nog 5-2. Hinteregger maakte zijn hattrick compleet, maar helaas voor hem scoorde hij in het verkeerde doel.

De 2 tegengoals waren een kleine domper, maar een dominant Bayern München kan dus met vertrouwen toeleven naar de topper van dinsdag tegen Dortmund. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog altijd 4 punten, in het voordeel van Bayern.