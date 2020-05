Hattrick van Timo Werner in Mainz houdt Leipzig in top 3

Na 3 gelijke spelen leek de muziek wat verdwenen bij Leipzig, maar de ploeg lijkt opnieuw wakker na de knalprestatie tegen Mainz. Sterspeler Timo Werner was de uitblinker. Hij maakte in de heenronde al eens een hattrick tegen Mainz en deed dat kunstje nog eens over.

Na 10 minuten opende hij de score en dat was het begin van een dominante vertoning van de bezoekers. Voor de rust maakten Poulsen en Sabitzer de partij al dood. Bij een 0-3-stand na de koffie kon Leipzig wat gas terugnemen, maar Werner toonde geen genade.

Na een actie op links gaf Kampl hem de bal en de clubtopschutter werkte af. Een kwartier voor tijd lobde hij de 0-5 over de doelman binnen. Werner staat op het verlanglijstje van heel wat Europese topclubs, maar kan dit seizoen eerst nog in schoonheid afsluiten. Hij staat met Leipzig nu op plaats 3.