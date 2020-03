Bayern viert 120e verjaardag met zuinige zege tegen Augsburg

Augsburg was niet naar München gekomen om geschenken uit te delen en verdedigde met het mes tussen de tanden. Bayern beet lange tijd de tanden stuk op de stugge defensie van de bezoekers, maar net na de rust brak Thomas Müller toch de ban: 1-0.

Bayern liet de 2-0 liggen en kwam goed weg toen Manuel Neuer uitpakte met een cruciale redding op het schot van Niederlechner in de 80e minuut. Leon Goretzka nam in de extra tijd alle twijfel weg met de 2-0.

Om de 120e verjaardag van de club te vieren speelde Bayern München in speciale shirts: witte shirts met mouwen in bordeaux-kleur en de logo's van de sponsors waren nauwelijks zichtbaar. Het was een knipoog naar het shirt van Bayern toen het zijn eerste titel won in 1932.