VIDEO: Köln vernedert Boyata & co met forfaitcijfers voor eigen publiek

Het blijft stormen bij Hertha Berlijn. Nadat coach Klinsmann het begin vorige week voor bekeken hield in de hoofdstad, kon de ambitieuze club alsnog een crisis bezweren met een overwinning tegen Paderborn op speeldag 22 in de Bundesliga. Maar van een heropstanding was vandaag tegen Köln alweer niets te merken.

Met Boyata in de basis liep het al snel mis voor Die Alte Dame. Al na 4 minuten keek de thuisploeg tegen een achterstand aan, Jhon Cordoba was de schutter van dienst. Nadien werden de kopzorgen alleen maar groter voor Hertha, met een tweede doelpunt van Cordoba en de 0-3 van Kainz, die nog voor de rust de wedstrijd al in een beslissende plooi legde.

Hertha was geslagen en kon in de tweede helft geen vuist meer maken. Opnieuw Kainz en een heerlijke vrije trap van Uth zorgde voor de zware 0-5 forfaitcijfers. Hertha blijft zo schipperen in de onderste regionen van de stand, Köln handhaaft zich in de lage middenmoot.