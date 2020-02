Oerdomme rode kaart Pléa kost Gladbach de zege in topper tegen Leipzig

Doelpuntenmaker Pléa kost Gladbach dure punten

Met RB Leizig (2e) tegen Borussia Mönchengladbach (4e) stond er een topper bovenaan het klassement op het menu in de Bundesliga. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang van de partij amper 2 punten.

Gladbach begon de wedstrijd vurig en werd daarvoor beloond. Na 24 minuten spelen legde Pléa het eerste doelpunt tegen het net met een streep door het midden. Een dikke 10 minuten later was het opnieuw prijs, deze keer was Hofmann aan de beurt na een blunder achterin de Leipzig-defensie.

5 minuten ver in de tweede helft was de volgende flater een feit: doelman Sommer ging gruwelijk de mist in, Schick profiteerde met de aansluitingstreffer: 1-2. Niet veel nadien kreeg Pléa het op z’n heupen. De maker van het openingsdoelpunt kreeg 2 keer geel op 1 minuut voor protest. Het rode karton kwam tevoorschijn, Gladbach moest met 10 man voort.

Gladbach leek het te gaan redden met z’n tienen, maar in het ultieme slot was daar dan toch de gelijkmaker. Nkunku legde met een ware raket de genadeloze gelijkmaker voorbij Gulasci. De laatste minuten extra tijd was het nog bibberen voor Gladbach, maar een puntje nam het dan toch nog mee uit Leipzig.