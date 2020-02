Jawel, doelpuntenmachine Håland doet het weer (x2), ook Witsel scoort

Erling Braut Håland is de nieuwe publiekslieveling van "Die Gelbe Wand". De spits scoorde in zijn 3e wedstrijd voor Borussia Dortmund opnieuw twee keer. Ook Axel Witsel pikte een graantje mee in de 5-0-zege tegen Union Berlijn. De club schuift zo (voorlopig) op naar de 3e plaats.