Bornauw zet Keulen op weg naar zege met 4e goal in Bundesliga

Keulen klom op voorsprong net voor het halfuur. Na een hoekschop kreeg Freiburg de bal niet weg en Bornauw was er als de kippen bij om de bal in de kluts in doel te werken. Voor de Belgische verdediger is het al zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

In de tweede helft stelde Keulen de zege veilig. Cordoba vond voor de zesde thuiswedstrijd op een rij de weg naar doel voor de 2-0. In de extra tijd werd het verdict nog heel hard voor Freiburg: Ehizibue en Jakobs zetten de 4-0 op het scorebord.

Keulen zat diep in de degradatiezorgen, maar is aan een opmars bezig. Onder nieuwe coach Markus Gisdol kon Keulen 5 van zijn laatste 9 wedstrijden in de Bundesliga winnen. De naam van Birger Verstraete stond niet op het wedstrijdblad.