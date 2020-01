Werner houdt Leipzig stevig op kop in Duitsland met twee doelpunten

Door een vroege goal van Marius Bütler werd het voor Leipzig geen gezondheidswandeling tegen promovendus Union Berlijn. Pas na de rust vond de leider de weg naar doel dankzij clubtopschutter Timo Werner. Hij hing met een rake knal de bordjes in evenwicht.

Vijf minuten later had Leipzig de touwtjes weer helemaal in handen na een goal van Sabitzer. In het slot deed Werner er nog een tweede doelpunt bij.

Leipzig blijft dankzij de zege stevig op kop. Het heeft nu 5 punten meer dan Borussia Mönchengladbach. Bayern München volgt op 6 punten, maar heeft nog een match minder gespeeld.