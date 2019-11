Bayern incasseert rode kaart en 5 mokerslagen tegen middenmoter Frankfurt

Rode kaart na 10 minuten betekent doodvonnis voor Bayern

Een verplaatsing naar Frankfurt. In het verleden was het vaak slechts een gezondheidswandeling voor de “Rekordmeister”. Sinds 2010 was het al geleden dat het nog eens verloor tegen Frankfurt in de Bundesliga (2-1). Toen nog met Klose in het elftal (en op het scorebord).

Maar daar kwam vandaag dus verandering in. En daar mag Jérôme Boateng zich vooral naar de haren grijpen. De verdediger pakte al na 10 minuten rood. Een kwartier later mocht doelman Neuer zich ook een eerste keer omdraaien. Kostic liet de thuissupporters zich kostelijk amuseren met de openingstreffer.

Nog geen 10 minuten later keek Bayern al tegen een dubbele achterstand aan na een doelpunt van Sow. De aansluitingstreffer van Lewandowski zorgde nog voor de Beierse hoop voor de rust: 2-1.

Maar in de 2e helft ging de nummer 2 uit de Bundesliga helemaal kopje onder. Abraham vergrootte de score al na een paar minuten. Ook Hinteregger deelde mee in de feestvreugde met de 4-1.

Net voor affluiten kreeg Bayern de finale mokerslag. Paciência zorgde voor de loodzware 5-1-eindstand.