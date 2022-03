Leandro Trossard scoort punten bij de bondscoach in matige oefenmatch tegen Burkina Faso

“Ik denk wel dat het een geslaagd debuut was. Ik heb me 100 procent gegeven, ik wist dat het dan goed zou komen. Ik moest gefocust blijven en dat is me gelukt. Ik was natuurlijk wel wat zenuwachtig, maar iedereen had me vooraf gezegd dat ik er vooral van moest genieten. Dat heb ik ook gedaan. Je eerste cap, dat maak je maar één keer mee. Ik ben hier heel goed ontvangen, het was een geslaagde stage. In het begin van de match liep het nog wat moeilijk en waren er wat foutjes, maar daarna vonden we elkaar beter en wisten we waar we moesten lopen. Ik ben blij dat we op een geslaagde manier geëindigd zijn.”