Jong en experimenteel België sluit debutantenbal tegen Ivoorkust af met billijke draw

België - Ivoorkust in een notendop:

Jonge Duivels tonen zich een kwartier, waarna Ivoorkust overneemt

België liet Ivoorkust gaandeweg in de wedstrijd komen. Met flitsende spelers als Gradel, Pépé en Zaha is dat nooit een goed idee. Zij wisten wel raad met de ruimte en zorgden voortdurend voor dreiging. Aurier koos bij de beste kans voor de bezoekers gelukkig voor een terugleggertje en niet voor de vrijstaande Zaha aan de eerste paal. Een eerste helft zonder kansen leverde logischerwijs geen doelpunten op.

De Belgen startten nochtans wel matuur aan de oefenpot tegen de Ivorianen. Het samenspel sputterde hier en daar nog wel door een gebrek aan automatismen, maar met Vanaken als verdeler en Trossard als meest bedrijvige man op het veld versierden de Rode Duivels toch kansjes via Batshuayi en Doku. Echt doelgevaar creëren zat er helaas niet in.

Batshuayi scoort alweer, maar de zege levert dat niet op

Het spelbeeld in het begin van de tweede helft was hetzelfde als dat aan het einde van de eerste. De Rode Duivels kropen achteruit en Ivoorkust kon dreigen via Gradel en Zaha. Net wanneer de Belgen het doelpunt het meeste nodig hadden, zorgde Batshuayi, wéér hij, voor de verlossing. Hij rondde een aanval die werd opgezet door debutanten Vanheusden en Saelemaekers in twee tijden af.

Het laatste kwart van de wedstrijd werd aangevat met een handvol nieuwe spelers aan beide kanten. De opvallendste wissel was misschien wel die van Mignolet, die plaats maakte voor kersvers vader Van Crombrugge. De doelman van Anderlecht had zich schijnbaar uitstekend opgewarmd, want al in de eerste minuten van zijn invalbeurt pakte hij uit met een geweldige beenreflex op een knal van Pépé.

De wondersave leverde Van Crombrugge helaas geen clean sheet op, want vlak voor tijd ging Bornauw veel te opzichtig aan het shirt van Zaha hangen. Kessié deed het flegmatiek met een gestift balletje hoog in doel, Van Crombrugge dook naar de hoek en was geklopt. De 1-1 was meteen ook de eindstand. Het België van de toekomst kende goede momenten, maar door een gebrek aan automatismen kwam het niet verder dan een billijk gelijkspel.