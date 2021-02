Bayern München breidt trofeeënkast nog wat uit op WK voor clubs

Bayern München moest in de WK-finale op de valreep Thomas Müller missen nadat de aanvaller positief getest had op het coronavirus. De Champions League-winnaar had wel de beste kansjes tegen een taai Tigres, maar domineren deden de Duitsers zeker niet.

De 1-0 viel pas op het uur, met dank aan Pavard. Die moest wel nog even wachten op de goedkeuring van de VAR, die eerder in de wedstrijd nog ee goal van Kimmich afgekeurd had.

Tigres, het team van de Franse spits André-Pierre Gignac, kon Bayern nauwelijks bedreigen. De Mexicanen ontsnapten in de slotfase nog aan de 2-0, onder meer dankzij een alert keepende Guzman.

Voor Bayern is het WK voor clubs die 6e trofee in minder dan een jaar tijd. Het won vorig jaar al de Bundesliga, de Champions League, de Duitse en de Europese Supercup en de Duitse beker. Daarmee doet Bayern even goed als Barcelona. Barça pakte in het seizoen 2008-2009 ook de "sextuple".