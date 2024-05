LIVE: Neemt titelhouder Barcelona wraak tegen Lyon voor 2 verloren CL-finales?

Twee grootmachten tegenover elkaar

Mooier kon de affiche voor de finale van de Champions League bij de vrouwen niet zijn. Titelverdediger Barcelona staat in zijn 4e finale op een rij en neemt het op tegen Lyon, goed voor 8 eindzeges in het kampioenenbal.



Barcelona pakte dit seizoen als de Spaanse dubbel en verloor slechts één van zijn 45 wedstrijden. Toch is het op zijn hoede voor Lyon, waartegen het nog nooit kon winnen. In 2019 en 2022 won Lyon twee CL-finales tegen Barça. Komt daar verandering in?