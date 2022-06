clock 18:53 18 uur 53. EINDE: Flames verliezen met kleinste verschil. Na een moeilijke wedstrijd gaan de Flames met 0-1 de boot in tegen Oostenrijk. De bezoekers hadden in grote delen van de wedstrijd het betere spel en kwamen kort na het uur op voorsprong via een mooie treffer van invaller Plattner. . EINDE: Flames verliezen met kleinste verschil Na een moeilijke wedstrijd gaan de Flames met 0-1 de boot in tegen Oostenrijk. De bezoekers hadden in grote delen van de wedstrijd het betere spel en kwamen kort na het uur op voorsprong via een mooie treffer van invaller Plattner.

clock 18:45 18 uur 45. 92' Geklungel bij Oostenrijk. Ei zo na stond het toch nog 1-1. Na geklungel in de Oostenrijkse defensie moet Zinsberger toch nog eens plat op een schotje van Cayman. . 92' Geklungel bij Oostenrijk Ei zo na stond het toch nog 1-1. Na geklungel in de Oostenrijkse defensie moet Zinsberger toch nog eens plat op een schotje van Cayman.

clock 18:45 18 uur 45. 87': Flames voeren de druk op. Plots lijken de Flames toch nog hun laatste vat energie opengetrokken te hebben. De druk wordt opgevoerd en Oostenrijk moet opnieuw wat achteruit. . 87': Flames voeren de druk op Plots lijken de Flames toch nog hun laatste vat energie opengetrokken te hebben. De druk wordt opgevoerd en Oostenrijk moet opnieuw wat achteruit.

clock 18:44 18 uur 44. 86' Van Kerkhoven kopt over. Deloose pompt nog eens een bal in de zestien, maar Van Kerkhoven kan haar kopbal net niet voldoende kadreren. Is het slotoffensief ingezet? . 86' Van Kerkhoven kopt over Deloose pompt nog eens een bal in de zestien, maar Van Kerkhoven kan haar kopbal net niet voldoende kadreren. Is het slotoffensief ingezet?

clock 18:39 18 uur 39. 83' Komt er nog een slotoffensief? Voorlopig lijkt de 0-2 logischer dan de 1-1. Oostenrijk forceert nog maar eens een hoekschop, maar Vanhaevermaet kan de bal makkelijk wegkoppen. . 83' Komt er nog een slotoffensief? Voorlopig lijkt de 0-2 logischer dan de 1-1. Oostenrijk forceert nog maar eens een hoekschop, maar Vanhaevermaet kan de bal makkelijk wegkoppen.

clock 18:38 18 uur 38. 81' Geen doorkomen aan. Het lijkt niet meer te lukken voor de Flames. Cayman probeert zich voorbij haar rechtstreekse tegenstander te wurmen, maar wordt simpel van de bal gezet. Nog 10 minuten te spelen. . 81' Geen doorkomen aan Het lijkt niet meer te lukken voor de Flames. Cayman probeert zich voorbij haar rechtstreekse tegenstander te wurmen, maar wordt simpel van de bal gezet. Nog 10 minuten te spelen.

clock 18:32 18 uur 32.

clock 18:31 18 uur 31. 78' Slordige Flames. Het spel van de thuisploeg wordt nu toch opnieuw wat slordiger. Ondertussen staan er 3 nieuwe namen klaar om in te vallen: Eurlings, Minnaert en Van Kerkhoven. . 78' Slordige Flames Het spel van de thuisploeg wordt nu toch opnieuw wat slordiger. Ondertussen staan er 3 nieuwe namen klaar om in te vallen: Eurlings, Minnaert en Van Kerkhoven.

clock 18:27 18 uur 27. 73' Oostenrijk heeft touwtjes in handen. Nog ongeveer 20 minuten hebben de Flames om de scheve situatie nog om te draaien. Voorlopig is een Belgische poging toch al weer even geleden. . 73' Oostenrijk heeft touwtjes in handen Nog ongeveer 20 minuten hebben de Flames om de scheve situatie nog om te draaien. Voorlopig is een Belgische poging toch al weer even geleden.

clock 18:25 18 uur 25. 68' Mentale klap voor de Flames? De wedstrijd is helemaal gekanteld. Oostenrijk heeft het commando opnieuw overgenomen en drukt de Flames tegen de eigen zestien. . 68' Mentale klap voor de Flames? De wedstrijd is helemaal gekanteld. Oostenrijk heeft het commando opnieuw overgenomen en drukt de Flames tegen de eigen zestien.

clock 18:17 18 uur 17. 65' 0-1 Plattner zet Oostenrijk dan toch op voorsprong! Tegen de gang van het spel in wordt het dan toch 0-1 voor Oostenrijk. De bal wordt vanop de achterlijn teruggelegd tot bij de ingevallen Plattner, die de openingstreffer heerlijk in de verste hoek krult. . 65' 0-1 Plattner zet Oostenrijk dan toch op voorsprong! Tegen de gang van het spel in wordt het dan toch 0-1 voor Oostenrijk. De bal wordt vanop de achterlijn teruggelegd tot bij de ingevallen Plattner, die de openingstreffer heerlijk in de verste hoek krult.

clock 18:17 18 uur 17. 59' Afzwaaier Dunst. Dunst krijgt nog eens wat ruimte en snijdt vervolgens naar binnen. De aanvalster verliest net op het einde haar balans, waardoor ze haar schot niet kan kadreren. . 59' Afzwaaier Dunst Dunst krijgt nog eens wat ruimte en snijdt vervolgens naar binnen. De aanvalster verliest net op het einde haar balans, waardoor ze haar schot niet kan kadreren.

clock 18:11 18 uur 11. 54' Vanhaevermaet kopt voorlangs. Een nieuwe Belgische hoekschop belandt tot op het hoofd van Vanhaevermaet. De middenveldster kan de bal nog net schampen, maar ziet haar poging uiteindelijk net voorlangs gaan. Oostenrijk heeft nu problemen met de aanvalsgolven van de Flames. . 54' Vanhaevermaet kopt voorlangs Een nieuwe Belgische hoekschop belandt tot op het hoofd van Vanhaevermaet. De middenveldster kan de bal nog net schampen, maar ziet haar poging uiteindelijk net voorlangs gaan. Oostenrijk heeft nu problemen met de aanvalsgolven van de Flames.

clock 18:08 18 uur 08. 51' Opnieuw Wullaert. Daar is Wullaert al opnieuw. De Belgische spits probeert het tot twee keer toe vanuit een schuine hoek, maar vindt telkens Zinsberger op haar weg. . 51' Opnieuw Wullaert Daar is Wullaert al opnieuw. De Belgische spits probeert het tot twee keer toe vanuit een schuine hoek, maar vindt telkens Zinsberger op haar weg.

clock 18:06 18 uur 06. 50' Snelle omschakeling van de Flames. Plots gaat het razendsnel bij de Flames. Delacauw maakt de oversteek en geeft dan op het gepaste moment mee aan Wullaert. De spits kapt zichzelf knap vrij, maar ziet haar schot dan afgeblokt worden. . 50' Snelle omschakeling van de Flames Plots gaat het razendsnel bij de Flames. Delacauw maakt de oversteek en geeft dan op het gepaste moment mee aan Wullaert. De spits kapt zichzelf knap vrij, maar ziet haar schot dan afgeblokt worden.

clock 18:04 18 uur 04. 48' Kopkansje Kees. Een hoekschop van Wullaert is wel heel lang onderweg, maar Kees kan er toch nog haar hoofd tegen zetten. Uiteindelijk wordt de bal makkelijk opgerapen door Zinsberger. . 48' Kopkansje Kees Een hoekschop van Wullaert is wel heel lang onderweg, maar Kees kan er toch nog haar hoofd tegen zetten. Uiteindelijk wordt de bal makkelijk opgerapen door Zinsberger.

clock 18:04 18 uur 04. 47' Dunst laat de 0-1 liggen. Onze woorden zijn nog niet koud of daar was de 0-1 al bijna. Dunst glipt door de buitenspelval, maar mikt de bal dan nog onbegrijpelijk naast het doelkader. Hier ontsnappen de Flames. . 47' Dunst laat de 0-1 liggen Onze woorden zijn nog niet koud of daar was de 0-1 al bijna. Dunst glipt door de buitenspelval, maar mikt de bal dan nog onbegrijpelijk naast het doelkader. Hier ontsnappen de Flames.

clock 18:03 18 uur 03. 46' Tweede helft. We maken ons op voor de tweede helft in deze oefenwedstrijd. Kunnen de Flames zich herpakken? . 46' Tweede helft We maken ons op voor de tweede helft in deze oefenwedstrijd. Kunnen de Flames zich herpakken?

clock 17:48 17 uur 48. RUST. Na een stroeve eerste helft gaan België en Oostenrijk met een brilscore rusten. Oostenrijk had de beste kansen, maar België moest op slag van rust misschien wel een strafschop gekregen hebben na een duw op Dhont. . RUST Na een stroeve eerste helft gaan België en Oostenrijk met een brilscore rusten. Oostenrijk had de beste kansen, maar België moest op slag van rust misschien wel een strafschop gekregen hebben na een duw op Dhont.