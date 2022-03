Chelsea-Real Madrid en Manchester City-Atletico in kwartfinales Champions League

Er is meteen ook geloot voor de halve finales. De winnaar van het duel tussen Manchester City en Atletico treft de winnaar van Chelsea tegen Real Madrid. De andere halve finale gaat tussen Benfica of Liverpool en Villarreal of Bayern.

De laatste affiche is uiteraard Benfica tegen Liverpool. Jan Vertonghen en co spelen eerst thuis.

Titelverdediger Chelsea is het eerste team dat uit de trommel komt. Romelu Lukaku en co moeten het opnemen tegen Real Madrid.

10 uur 38. En toen waren ze nog met 8. In Nyon, Zwitserland wordt om 12 uur geloot voor de kwartfinales, halve finales en de thuisploeg in de Champions League-finale. Zitten nog in de trommel: Atletico, Bayern, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid en Villarreal. Volg hier straks welke clubs elkaar ontmoeten in de volgende ronde. .