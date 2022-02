1B: Waasland-Beveren lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Lierse Kempenzonen

Hoewel Waasland-Beveren de nodige aanvalslust toonde in de beginfase waren het toch de bezoekers die als eerste voor dreiging zorgden. Een snelle counter eindigde bij Abdallah, maar Jackers pakte uit met een knappe redding.



De thuisploeg was meteen gewaarschuwd, maar zelf gevaar stichten bleek niet vanzelfsprekend. Al was er bij een afstandsschot van Bertone wel een goede Teunckens nodig om de brilscore op het bord te houden.



Vlak voor de rust kwamen ook de bezoekers nog eens dicht bij de openingstreffer. Abdallah - weer hij - toverde een acrobatische omhaal tevoorschijn, maar trof de kruising.



Ook na de thee eiste Waasland-Beveren meteen de bal op, maar op het uur waren het de bezoekers die toesloegen via een plaatsbal van Van Acker. Jackers stond erbij en keek ernaar.



De thuisploeg moest vol aan de bak, maar vond uiteindelijk geen gaatje meer in de defensie van de stugge bezoekers. Een nederlaag waardoor Waasland-Beveren RWDM opnieuw kan zien uitlopen.