Wintertransfers: Standard plukt Joachim Van Damme weg bij KV Mechelen

16:30 16 uur 30. Standard strikt Joachim Van Damme. Joachim Van Damme verlaat KV Mechelen en verdedigt vanaf nu de kleuren van Standard. De 30-jarige middenvelder speelde in twee periodes 150 wedstrijden voor KVM. Daarnaast verdedigde hij ook lang de kleuren van Waasland-Beveren. In Luik moet Van Damme voor meer duelkracht op het middenveld zorgen. "We heten Joachim welkom en wensen hem het allerbeste toe in onze kleuren", laat Standard weten. . Standard strikt Joachim Van Damme Joachim Van Damme verlaat KV Mechelen en verdedigt vanaf nu de kleuren van Standard. De 30-jarige middenvelder speelde in twee periodes 150 wedstrijden voor KVM. Daarnaast verdedigde hij ook lang de kleuren van Waasland-Beveren.



In Luik moet Van Damme voor meer duelkracht op het middenveld zorgen. "We heten Joachim welkom en wensen hem het allerbeste toe in onze kleuren", laat Standard weten.

16:30 16 uur 30.

09:16 09 uur 16. Standard kondigt Fransman Cafaro aan. Standard heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. De Luikse club neemt de Fransman Mathieu Cafaro over van Stade Reims. De 24-jarige aanvallende middenvelder en flankspeler is een jeugdproduct van Toulouse. In 2015 debuteerde hij in de Ligue 1 bij die club en in de zomer van 2017 verhuisde hij naar Reims. Voor die club speelde hij 91 wedstrijden (15 goals, 8 assists). Dit seizoen kwam hij maar vier keer in actie voor Reims, waar hij teamgenoot was van de Belgen Thomas Foket, Wout Faes en sinds kort Maxime Busi. . Standard kondigt Fransman Cafaro aan Standard heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. De Luikse club neemt de Fransman Mathieu Cafaro over van Stade Reims.

De 24-jarige aanvallende middenvelder en flankspeler is een jeugdproduct van Toulouse. In 2015 debuteerde hij in de Ligue 1 bij die club en in de zomer van 2017 verhuisde hij naar Reims. Voor die club speelde hij 91 wedstrijden (15 goals, 8 assists).

Dit seizoen kwam hij maar vier keer in actie voor Reims, waar hij teamgenoot was van de Belgen Thomas Foket, Wout Faes en sinds kort Maxime Busi.

09:07 09 uur 07.

11-01-2022 11-01-2022.

21:13 21 uur 13. Seth De Witte keert terug naar Lokeren. Seth De Witte was jarenlang profvoetballer bij Lierse (2006-2010) en KV Mechelen (2010-2019). In het seizoen 2019-2020 maakte hij de teloorgang van het voormalige Sporting Lokeren mee in 1B. Vorig seizoen kwam De Witte in tweede klasse uit bij KMSK Deinze, maar daar werd zijn aflopend contract afgelopen zomer niet verlengd. Sindsdien zat de verdediger zonder club. "Het doet vreemd hier terug te zijn", zei De Witte op de clubwebsite. "Ik heb hier een turbulent jaar meegemaakt, maar ben de ploeg achteraf blijven volgen. Eigenlijk is dat ook de reden dat ik hier nu ben: je kan niet naast de ambitie van de club heen en de supporters staan nog altijd als een blok achter het team." "Ik wil mijn steentje bijdragen om dit verhaal tot een goed einde te brengen. Ik ken nog een paar spelers, zoals Mathias Schils, Gil Van Moerzeke en Diamant Ramazani. Ik kan niet wachten om de anderen te leren kennen. Ik ben klaar om er in te vliegen." . Seth De Witte keert terug naar Lokeren Seth De Witte was jarenlang profvoetballer bij Lierse (2006-2010) en KV Mechelen (2010-2019). In het seizoen 2019-2020 maakte hij de teloorgang van het voormalige Sporting Lokeren mee in 1B.



Vorig seizoen kwam De Witte in tweede klasse uit bij KMSK Deinze, maar daar werd zijn aflopend contract afgelopen zomer niet verlengd. Sindsdien zat de verdediger zonder club.



"Het doet vreemd hier terug te zijn", zei De Witte op de clubwebsite. "Ik heb hier een turbulent jaar meegemaakt, maar ben de ploeg achteraf blijven volgen. Eigenlijk is dat ook de reden dat ik hier nu ben: je kan niet naast de ambitie van de club heen en de supporters staan nog altijd als een blok achter het team."



"Ik wil mijn steentje bijdragen om dit verhaal tot een goed einde te brengen. Ik ken nog een paar spelers, zoals Mathias Schils, Gil Van Moerzeke en Diamant Ramazani. Ik kan niet wachten om de anderen te leren kennen. Ik ben klaar om er in te vliegen."

21:12 21 uur 12.

10-01-2022 10-01-2022.

20:56 20 uur 56. Sheldon Bateau (KV Mechelen) vertrekt naar Samsunspor . KV Mechelen laat weten dat Sheldon Bateau de club heeft verlaten. De 30-jarige verdediger uit Trinidad en Tobago trekt naar het Turkse Samsunspor. Bateau had in Mechelen nog een contract tot het einde van het seizoen, maar de club laat hem transfervrij vertrekken. Bij Samsunspor ondertekende hij een overeenkomst voor 2,5 jaar. Bateau speelde in totaal 128 officiële matchen voor KV Mechelen. De verdediger was sinds de zomer van 2019 aan zijn tweede periode bij Malinwa bezig. Eerder verdedigde hij ook de kleuren van de club in het seizoen 2015-2016. . Sheldon Bateau (KV Mechelen) vertrekt naar Samsunspor KV Mechelen laat weten dat Sheldon Bateau de club heeft verlaten. De 30-jarige verdediger uit Trinidad en Tobago trekt naar het Turkse Samsunspor.

Bateau had in Mechelen nog een contract tot het einde van het seizoen, maar de club laat hem transfervrij vertrekken. Bij Samsunspor ondertekende hij een overeenkomst voor 2,5 jaar.

Bateau speelde in totaal 128 officiële matchen voor KV Mechelen. De verdediger was sinds de zomer van 2019 aan zijn tweede periode bij Malinwa bezig. Eerder verdedigde hij ook de kleuren van de club in het seizoen 2015-2016.

20:56 20 uur 56.

09-01-2022 09-01-2022.

14:11 14 uur 11. KRC Genk heeft zich versterkt met de Ivoriaan Mohammed Aziz Ouattara (21). De verdedigende middenvelder tekende een contract tot de zomer van 2026. "Aziz Ouattara verhuisde 2 jaar geleden naar de Zweedse competitie. Na een eerste jaar op uitleenbasis groeide hij in 2021 bij Hammarby uit tot een van de meest veelbelovende defensieve middenvelders van Scandinavië", schrijft KRC Genk. "Hij stond in de belangstelling van clubs uit Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten, maar kiest dus voor het project in Genk." . KRC Genk heeft zich versterkt met de Ivoriaan Mohammed Aziz Ouattara (21). De verdedigende middenvelder tekende een contract tot de zomer van 2026.



"Aziz Ouattara verhuisde 2 jaar geleden naar de Zweedse competitie. Na een eerste jaar op uitleenbasis groeide hij in 2021 bij Hammarby uit tot een van de meest veelbelovende defensieve middenvelders van Scandinavië", schrijft KRC Genk.



"Hij stond in de belangstelling van clubs uit Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten, maar kiest dus voor het project in Genk."

14:11 14 uur 11.

07-01-2022 07-01-2022.

17:09 17 uur 09. Jupiler Pro League Dion Cools keert terug naar België om Zulte Waregem in 1A te houden

17:05 17 uur 05. Tweede passage van Derijck bij Essevee. Zulte Waregem blijft zijn defensie versterken. Na Dion Cools heeft het nu ook Timothy Derijck aangetrokken. De verdediger heeft 225 matchen in Nederland en meer dan 150 duels in ons land op zijn teller. Hij tekende een contract van 1 jaar + 1 jaar optie. De 34-jarige Derijck trok in 2018 van de Gaverbeek naar AA Gent. In januari 2020 werd Kortrijk zijn volgende bestemming, maar bij de West-Vlaamse buren paste hij niet meer in de plannen. "Toen Zulte Waregem belde, zei mijn gevoel meteen dat ik dit moest doen. De twee jaar bij deze club voelden altijd goed. We hebben hier erg mooie momenten meegemaakt bij Essevee”, vertelt Timothy Derijck. “Ik kijk er naar uit om tijdens de tweede seizoenshelft mijn club te helpen om zo snel mogelijk hogerop te klimmen in het klassement.” “Timothy kent het huis, is iemand uit de eigen streek en weet als geen ander hoe de competitie in elkaar zit”, klinkt het bij Eddy Cordier. “Het was een hoofddoel om onze verdediging te versterken tijdens deze winterperiode. Met de ervaring van Timothy en de komst van Dion Cools kijken we uit naar meer stabiliteit in de achterste linie.” . Tweede passage van Derijck bij Essevee Zulte Waregem blijft zijn defensie versterken. Na Dion Cools heeft het nu ook Timothy Derijck aangetrokken. De verdediger heeft 225 matchen in Nederland en meer dan 150 duels in ons land op zijn teller. Hij tekende een contract van 1 jaar + 1 jaar optie. De 34-jarige Derijck trok in 2018 van de Gaverbeek naar AA Gent. In januari 2020 werd Kortrijk zijn volgende bestemming, maar bij de West-Vlaamse buren paste hij niet meer in de plannen. "Toen Zulte Waregem belde, zei mijn gevoel meteen dat ik dit moest doen. De twee jaar bij deze club voelden altijd goed. We hebben hier erg mooie momenten meegemaakt bij Essevee”, vertelt Timothy Derijck. “Ik kijk er naar uit om tijdens de tweede seizoenshelft mijn club te helpen om zo snel mogelijk hogerop te klimmen in het klassement.” “Timothy kent het huis, is iemand uit de eigen streek en weet als geen ander hoe de competitie in elkaar zit”, klinkt het bij Eddy Cordier. “Het was een hoofddoel om onze verdediging te versterken tijdens deze winterperiode. Met de ervaring van Timothy en de komst van Dion Cools kijken we uit naar meer stabiliteit in de achterste linie.”

17:05 17 uur 05.

06-01-2022 06-01-2022.

17:46 17 uur 46. Beerschot huurt Avenatti. Felipe Avenatti doet het seizoen uit bij Beerschot. De Uruguayaan speelde in de eerste deel van het seizoen voor Union, dat hem huurde van Standard. Opmerkelijk is dat de aanvaller een jaar geleden nog werd verhuurd aan Antwerp, de aartsrivaal van Beerschot. "In de gesprekken die we hadden met Felipe toonde hij zich heel gemotiveerd om naar Beerschot te komen”, zegt technisch manager Sander Van Praet. “Met zijn lengte, balvastheid en présence geeft hij ons extra aanvallende mogelijkheden. Hij kent bovendien onze competitie en is meteen inzetbaar." . Beerschot huurt Avenatti Felipe Avenatti doet het seizoen uit bij Beerschot. De Uruguayaan speelde in de eerste deel van het seizoen voor Union, dat hem huurde van Standard. Opmerkelijk is dat de aanvaller een jaar geleden nog werd verhuurd aan Antwerp, de aartsrivaal van Beerschot.



"In de gesprekken die we hadden met Felipe toonde hij zich heel gemotiveerd om naar Beerschot te komen”, zegt technisch manager Sander Van Praet. “Met zijn lengte, balvastheid en présence geeft hij ons extra aanvallende mogelijkheden. Hij kent bovendien onze competitie en is meteen inzetbaar."

17:40 17 uur 40.

11:07 11 uur 07. KV Oostende winkelt in Japan. KV Oostende kent een moeilijk seizoen en kan dus deze winter wel wat versterking gebruiken. De kustploeg maakt daar ook werk van. Na Albanese en Duncan kondigde KVO vandaag de komst van de Japanner Tatsuhiro Sakamoto aan. Sakamoto is een Japanse international van 25 jaar. Hij zit nu op het vliegtuig richting ons land en moet zijn medische testen nog afleggen. Als die goed lopen wordt de middenvelder gehuurd van de Japanse eersteklasser Cerezo Osaka, met een aankoopoptie. Bij Osaka doet de middenvelder het goed met acht goals en zes assists in 45 wedstrijden. "De Japanse markt is interessant omdat de spelers er overwegend technisch sterk zijn en een goede mentaliteit hebben. Dat is ook het geval voor Sakamoto", vertelt Gauthier Ganaye. "Hij is snel en dribbelvaardig en als polyvalente speler kan hij zowel op de flank als centraal uit de voeten. Hij kan onze ploeg een extra dosis creativiteit bezorgen." . KV Oostende winkelt in Japan KV Oostende kent een moeilijk seizoen en kan dus deze winter wel wat versterking gebruiken. De kustploeg maakt daar ook werk van. Na Albanese en Duncan kondigde KVO vandaag de komst van de Japanner Tatsuhiro Sakamoto aan.

Sakamoto is een Japanse international van 25 jaar. Hij zit nu op het vliegtuig richting ons land en moet zijn medische testen nog afleggen. Als die goed lopen wordt de middenvelder gehuurd van de Japanse eersteklasser Cerezo Osaka, met een aankoopoptie.

Bij Osaka doet de middenvelder het goed met acht goals en zes assists in 45 wedstrijden. "De Japanse markt is interessant omdat de spelers er overwegend technisch sterk zijn en een goede mentaliteit hebben. Dat is ook het geval voor Sakamoto", vertelt Gauthier Ganaye. "Hij is snel en dribbelvaardig en als polyvalente speler kan hij zowel op de flank als centraal uit de voeten. Hij kan onze ploeg een extra dosis creativiteit bezorgen."

10:31 10 uur 31.

05-01-2022 05-01-2022.

20:27 Twee transfers in één dag. Na de komst van Yannis Mbombo kondigt Virton ook de transfer van Aboubacar Sidibé aan. De 25-jarige middenvelder komt over van het reserveteam van het Franse Clermont. 20 uur 27. Twee transfers in één dag. Na de komst van Yannis Mbombo kondigt Virton ook de transfer van Aboubacar Sidibé aan. De 25-jarige middenvelder komt over van het reserveteam van het Franse Clermont.

17:08 KV Kortrijk neemt afscheid van verdediger Hines-Ike. 17 uur 08. KV Kortrijk neemt afscheid van verdediger Hines-Ike