Wintertransfers: OHL verpatst Raemaekers aan KVM, Verschueren van Lommel naar Sparta

Sparta plukt Arno Verschueren weg in Lommel. Arno Verschueren maakt de overstap van 1B-club Lommel naar de Nederlandse eersteklasser Sparta Rotterdam. De 24-jarige middenvelder wordt de komende maanden gehuurd waarna hij aan het eind van het seizoen definitief wordt getransfereerd. Hij ondertekende een contract op Het Kasteel tot de zomer van 2025. "Het waren intensieve onderhandelingen waarbij de transfervergoeding die wij zijn overeengekomen uiteindelijk blijk geeft van onze ambities om sportief resultaat te boeken", zei Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Sparta, op de clubwebsite. "Arno had nog een doorlopend contract, maar wij wilden hem niet alleen voor de rest van het seizoen, maar ook voor de seizoenen erna vastleggen als speler van Sparta." "Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler. Hij is op meerdere posities inzetbaar op het middenveld en kan met zijn loopvermogen een belangrijke schakel tussen verdediging en aanval zijn. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisie-niveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien." Verschueren maakte in de zomer van 2020 de overstap van NAC Breda naar Lommel. Voordien was de 24-jarige Antwerpenaar actief in de jeugdopleidingen van Lierse, Westerlo en OH Leuven. Bij Lommel was de middenvelder het voorbije anderhalf seizoen een sterkhouder met 41 officiële wedstrijden.



Jonge Raemaekers trekt naar Mechelen. Toon Raemaekers ruilt Oud-Heverlee Leuven voor KV Mechelen. Dat maakten beide clubs woensdag bekend. De 21-jarige centrale verdediger maakt de overstap na het huidige seizoen. Zijn contract bij OHL zal dan afgelopen zijn. In Mechelen tekende hij voor vier jaar. Raemaekers maakte begin 2020 zijn profdebuut bij OHL. Dat had hem anderhalf jaar eerder opgepikt bij de jeugd van Westerlo. Vorig seizoen speelde hij tien competitiewedstrijden, dit seizoen kreeg hij nog maar één keer speelminuten. "Toon is een jonge, talentvolle centrale verdediger", zegt sportief directeur Tom Caluwé op de website van KV Mechelen over de aanwinst. "Met zijn 1m94 zorgt hij voor de nodige lengte. Hij is ook sterk en brengt een mooie bagage aan voetballend vermogen mee."

Alexandre De Bruyn naar Kortrijk. KV Kortrijk heeft Alexandre De Bruyn losgeweekt bij AA Gent, voor de komende 2,5 jaar. De Bruyn maakte furore bij STVV, maar bij Gent kwam hij er minder aan te pas, vooral dan door een kruisbandblessure. "We volgden Alexandre al langer", zegt sportief directeur Rik Foulon. "Hij is een speler met technische kwaliteiten, wendbaar en met veel loopvermogen. Zodra hij conditioneel top blijkt om weer het beste niveau te halen, zal hij inzetbaar zijn."



De Camargo ruilt KV Mechelen voor RWDM. RWDM heeft Igor De Camargo losgeweekt bij KV Mechelen. De 38-jarige aanvaller gaat bij de club uit 1B op zoek naar meer speelminuten. Voor De Camargo is de cirkel op die manier rond. De voormalige Rode Duivel speelde 17 jaar geleden voor het toenmalige FC Brussels, waar hij 14 keer scoorde in 28 wedstrijden. "Het was voor mij een evidentie om Igor terug naar de tempel te halen", reageert een opgetogen RWDM-voorzitter Thierry Dailly. "Deze zomer waren er reeds contacten, maar uiteindelijk is dit niet kunnen doorgaan." "In dit stadion heeft hij zijn succesvolle carrière gelanceerd en behoort tot grootste doelpuntenmakers van de club in de laatste jaren. Dit ligt in lijn met de ambitie van de club om belangrijke spelers binnen te halen die het DNA van Molenbeek in hen hebben."



Uit respect voor de speler en zijn verwezenlijkingen bij de club wilden we meewerken aan een transfer wanneer de vraag van Igor kwam. We nemen afscheid van een gentleman die we oprecht zullen missen. KV Mechelen neemt afscheid van Igor De Camargo.

Huurling Montes van Waasland-Beveren naar RWDM. De Amerikaanse middenvelder Jacob Montes, die door Crystal Palace de afgelopen maanden werd verhuurd aan Waasland-Beveren in de 1B Pro League, doet het seizoen uit bij reeksgenoot RWDM. De 23-jarige Montes verhuisde afgelopen zomer van de universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten naar het Engelse Crystal Palace, dat hem meteen uitleende aan Waasland-Beveren. David Blitzer, de mede-eigenaar van Crystal Palace, is ook eigenaar van Waasland-Beveren. John Textor, de andere eigenaar van Crystal Palace, is dan weer de nieuwe investeerder bij het Brusselse RWDM. Montes kwam bij Waasland-Beveren, dat momenteel 2e staat, 9 keer in actie. Hij verhuist nu naar een rechtstreekse concurrent voor de promotiebarrages, want RWDM staat derde.



Renaud Emond moet weer scoren voor Standard. Standard is bedrijvig op de transfermarkt. Om weg te komen van de 15e plaats rekent de Luikse club nu ook op de terugkeer van Renaud Emond. De Belgische spits uit Virton speelde van de zomer van 2015 tot januari 2020 al 139 wedstrijden voor Standard, goed voor 43 goals en onder meer 2 keer de beker van België. Emond, die voor Luik bij Waasland-Beveren speelde, versierde een transfer naar Nantes, maar daar kon hij zijn stempel niet drukken. Standard zal zijn goals goed kunnen gebruiken om het tij te keren.



Voormalige Genk-middenvelder voor KV Mechelen. Ook KV Mechelen speurt rond en is in Duitsland beland. Daar verlost het Dries Wouters van zijn voorlopig tegenvallende passage bij Schalke 04. De middenvelder wisselde afgelopen zomer Genk in voor de Duitse tweede klasse, maar speelde er amper. "Ik ben blij dat ik hier in Mechelen ben gearriveerd," zegt Wouters. "Ik heb altijd al sympathie gehad voor KV Mechelen." "Ook toen ik nog bij de jeugd van Genk zat, ging ik heel graag naar die matchen tegen KV kijken. Het voelt dan ook goed en juist om hier nu te kunnen komen spelen."

Standard lijkt wel een duiventil: linksachter Nicolas Gavory heeft zijn laatste minuten bij de Rouches gespeeld.

Nog een aanwinst bij Standard. Standard zit niet stil. Na onder meer Joachim Van Damme haalt het ook Gilles Dewaele naar Sclessin. De rechtsachter verlaat KV Kortrijk, waar hij anderhalf jaar speelde. Bij Standard wordt hij herenigd met ex-coach Luka Elsner.

Guillaume Gillet en Charleroi zetten in de winterstop hun samenwerking stop. De ervaren verdediger gaat in 1B aan de slag bij Waasland-Beveren.