Wintertransfers: Collins Fai versiert op Afrika Cup een transfer naar Saudi-Arabië

Collins Fai heeft zich op de Afrika Cup in de kijker gespeeld van de Saudische club Al Tai. De Kameroener, zaterdag in de kwartfinales tegen Gambia nog goed voor een assist, keert na het toernooi dus niet meer terug naar Standard. Fai streek 6 jaar geleden neer in Luik, Standard plukte de verdediger toen weg bij Dinamo Boekarest. De rechtsachter won in België twee keer de beker, in 2016 en 2018. Het contract van Fai bij Standard zou deze zomer aflopen. Wellicht vangen de Rouches op deze manier dus nog een kleine som.



Fai streek 6 jaar geleden neer in Luik, Standard plukte de verdediger toen weg bij Dinamo Boekarest. De rechtsachter won in België twee keer de beker, in 2016 en 2018. Het contract van Fai bij Standard zou deze zomer aflopen. Wellicht vangen de Rouches op deze manier dus nog een kleine som.

Antwerp heeft zich versterkt met een Zuid-Amerikaanse centrale verdediger. De 20-jarige William Pacho zette zijn krabbel onder een contract van 5 seizoenen. "William sluit volgende week aan bij de groep om de trainingen te hervatten", klinkt het op de website van "The Great Old". Hij komt over van Independiente.

Overgang in de Jupiler Pro League. Leider Union heeft de 22-jarige spits Alex Millan weggeplukt bij Cercle Brugge. Millan werd door Villarreal B verhuurd aan groen-zwart.

KAA Gent heeft de rangen versterkt met Jordan Torunarigha. De 24-jarige Duitse verdediger wordt door de Buffalo's van Hertha BSC gehuurd tot het einde van het seizoen. Torunarigha debuteerde als 19-jarige al in 2017 in de Bundesliga.

Gent leent Jordan Botaka tot het einde van het seizoen uit aan het Nederlandse Fortuna Sittard. Daar gaat de aanvaller op zoek naar speelminuten. De 28-jarige Botaka werd in de zomer van 2020 overgenomen van STVV. Vorig seizoen speelde hij een halfjaar in de kleuren van Charleroi, dit seizoen kwam de Congolees nog geen minuut in actie bij Gent. "Ik ben blij om hier te zijn", zegt Botaka op de website van Fortuna Sittard. "Een frisse start, een nieuw begin voor mezelf. Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland." Fortuna Sittard is de voorlaatste in de Eredivisie. De Nederlandse club heeft geen aankoopoptie.

De 28-jarige Botaka werd in de zomer van 2020 overgenomen van STVV. Vorig seizoen speelde hij een halfjaar in de kleuren van Charleroi, dit seizoen kwam de Congolees nog geen minuut in actie bij Gent.

"Ik ben blij om hier te zijn", zegt Botaka op de website van Fortuna Sittard. "Een frisse start, een nieuw begin voor mezelf. Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland."

Fortuna Sittard is de voorlaatste in de Eredivisie. De Nederlandse club heeft geen aankoopoptie.





Genk leent Bastien Toma tot het einde van het seizoen uit aan FC Sankt Gallen. De 22-jarige middenvelder trekt opnieuw naar zijn thuisland, Zwitserland, om daar meer speelminuten te krijgen. De middenvelder kwam 10 keer in actie voor de Limburgers en scoorde 1 keer in de beker. Zijn laatste optreden voor Genk dateert van begin november. Genk haalde Toma in de zomer van 2020 weg bij FC Sion. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij de vice-landskampioen.

De middenvelder kwam 10 keer in actie voor de Limburgers en scoorde 1 keer in de beker. Zijn laatste optreden voor Genk dateert van begin november.

Genk haalde Toma in de zomer van 2020 weg bij FC Sion. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij de vice-landskampioen.

Gent stalt Giorgi Tsjakvetadze tot het einde van het seizoen bij Hamburger SV, de huidige nummer 5 in de Duitse 2e klasse. HSV heeft geen aankoopoptie bedongen, normaal gezien keert de Georgiër komende zomer dus terug naar de Ghelamco Arena

De 22-jarige offensieve middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Venezia. Bij de Italianen bleef de ex-speler van Waasland-Beveren de jongste maanden ter plaatse trappelen.

Tweedeklasser Deinze heeft Robbe Quirynen (20) aangetrokken, die overkomt van Antwerp. Quirynen, die als linkerflank- en als rechterflankverdediger uit de voeten kan, maakte vanuit de jeugd van Antwerp de overstap naar de eerste ploeg. In het seizoen 2020/2021 werd hij uitgeleend aan Moeskroen, en hij keerde na de huurperiode terug naar RAFC. Dit seizoen speelde hij twee competitiematchen en viel hij ook in tijdens de Europa League match tegen Olympiakos. "Het is een ideale stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop hier mijn niveau op te krikken om zo aan een mooie carrière te beginnen", vertelt de aanwinst. Coach Wim De Decker kijkt ook uit naar de samenwerking met Quirynen. "Robbe is een jonge, moderne rechtsback met een mooie toekomst voor zich. Ik heb hem in de tijd in de A-kern gebracht en hij heeft ondertussen wel wat matchen op zijn teller bij RAFC. Nu is het belangrijk voor hem om speelminuten te maken, dus dat kan hier zeker een win-win zijn." Deinze staat in de 1B Pro League op de vierde plaats met 21 punten uit zestien wedstrijden.

Ze zijn nu met zijn drieën: de jonge huurlingen van Club Brugge bij Westerlo. Maxim De Cuyper (21) en Thomas Van den Keybus (20) krijgen het gezelschap van Tibo Persyn. De 19-jarige flankaanvaller wordt voor een half jaar uitgeleend aan de leider in 1B. Persyn werd in de zomer overgenomen van Inter, maar kon zich nog niet doorzetten. Persyn kwam in het begin van het seizoen 2 keer in actie. Na een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem mocht hij starten tegen Beerschot. Daarin scoorde Persyn een geweldige goal, maar vervolgens verdween de youngster uit beeld. "De talentvolle aanvaller kon zich door een vervelende blessure en de stevige concurrentie nog niet doorzetten bij Blauw-Zwart. Hij gaat nu op zoek naar meer speelkansen bij Westerlo", wenst Club Brugge hem succes.



De 19-jarige flankaanvaller wordt voor een half jaar uitgeleend aan de leider in 1B. Persyn werd in de zomer overgenomen van Inter, maar kon zich nog niet doorzetten.



Persyn kwam in het begin van het seizoen 2 keer in actie. Na een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem mocht hij starten tegen Beerschot. Daarin scoorde Persyn een geweldige goal, maar vervolgens verdween de youngster uit beeld.



"De talentvolle aanvaller kon zich door een vervelende blessure en de stevige concurrentie nog niet doorzetten bij Blauw-Zwart. Hij gaat nu op zoek naar meer speelkansen bij Westerlo", wenst Club Brugge hem succes.

