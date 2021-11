Moet Lionel Messi nog wat meer plaats vrijmaken in zijn prijzenkast? Of krijgen we een nieuwe naam op de erelijst? Vandaag wordt de beste voetballer van 2021 bekroond met de Ballon d'Or. Ook de beste speelster bij de vrouwen, de beste doelman en het grootste talent worden bekroond. En waar eindigt Kevin De Bruyne? Volg alles de hele dag door LIVE via deze pagina. Om 20u30 begint de ceremonie.