LIVE: Jonge Duivels proberen tegen Denemarken grote stap te zetten richting EK

20:21 20 uur 21. De Denen hebben het dirigeerstokje overgenomen van de Belgen. We zitten bijna halfweg de 1e helft. . De Denen hebben het dirigeerstokje overgenomen van de Belgen. We zitten bijna halfweg de 1e helft.

20:18 20 uur 18. Slechte terugspeelbal De Winter. Bijna nekken de Belgen zichzelf. De Winter legt veel te kort terug op Vandevoordt, die opgejaagd wordt door een Deense spits. De Genk-doelman redt zichzelf uit de hachelijke situatie. Hier komen de Jonge Duivels (en vooral De Winter) met de schrik vrij. . Slechte terugspeelbal De Winter Bijna nekken de Belgen zichzelf. De Winter legt veel te kort terug op Vandevoordt, die opgejaagd wordt door een Deense spits. De Genk-doelman redt zichzelf uit de hachelijke situatie. Hier komen de Jonge Duivels (en vooral De Winter) met de schrik vrij.

20:16 20 uur 16. Geel voor Siquet. Geen enkele Belg zet zijn voet tegen een voorzet van Siquet. De Standard-verdediger maakt daarna een iets te opzichtige overtreding en krijgt als eerste een gele kaart achter zijn naam. . Geel voor Siquet Geen enkele Belg zet zijn voet tegen een voorzet van Siquet. De Standard-verdediger maakt daarna een iets te opzichtige overtreding en krijgt als eerste een gele kaart achter zijn naam.

20:15 20 uur 15. De bevelen van coach Jacky Mathijssen galmen door het stadion. "Allez, Eliot, lopen!", schreeuwt Mathijssen Matazo toe wanneer de Belgen in balbezit zijn. . De bevelen van coach Jacky Mathijssen galmen door het stadion. "Allez, Eliot, lopen!", schreeuwt Mathijssen Matazo toe wanneer de Belgen in balbezit zijn.

20:10 20 uur 10. Vrije trap Verschaeren. Verschaeren mikt de vrije trap in de rechterhoek, maar de bezoekende doelman Jørgensen had dat in de gaten. Hij brengt redding, hoekschop voor de Belgen. . Vrije trap Verschaeren Verschaeren mikt de vrije trap in de rechterhoek, maar de bezoekende doelman Jørgensen had dat in de gaten. Hij brengt redding, hoekschop voor de Belgen.

20:09 20 uur 09. Openda wordt onderuitgehaald na een slimme pass van Vertessen. Vrije trap op een interessante plek voor de Jonge Duivels. . Openda wordt onderuitgehaald na een slimme pass van Vertessen. Vrije trap op een interessante plek voor de Jonge Duivels.

20:08 20 uur 08. Siquet glijdt bal over doellijn. Bij een scherpe voorzet van de Denen durft Siquet geen risico te nemen. Hij werkt de bal weg in hoekschop, de eerste voor Denemarken. . Siquet glijdt bal over doellijn Bij een scherpe voorzet van de Denen durft Siquet geen risico te nemen. Hij werkt de bal weg in hoekschop, de eerste voor Denemarken.

20:06 20 uur 06. De Belgen zoeken naar gaatjes in de Deense afweergordel. De bal gaat vlot rond, ook doelman Vandevoordt wordt betrokken bij het samenspel. . De Belgen zoeken naar gaatjes in de Deense afweergordel. De bal gaat vlot rond, ook doelman Vandevoordt wordt betrokken bij het samenspel.

20:03 20 uur 03. De eerste minuten zijn voor de Jonge Duivels. Openda pakt uit met een knap hakje, Vertessen kan net niet bij een steekbal van Verschaeren. . De eerste minuten zijn voor de Jonge Duivels. Openda pakt uit met een knap hakje, Vertessen kan net niet bij een steekbal van Verschaeren.

20:01 20 uur 01. Een kopbal van Siquet is een tikkeltje te hard voor Vertessen. De jonge spits van PSV was de voorbije 2 matchen telkens trefzeker. Is Vertessen vanavond opnieuw van goudwaarde? . Een kopbal van Siquet is een tikkeltje te hard voor Vertessen. De jonge spits van PSV was de voorbije 2 matchen telkens trefzeker. Is Vertessen vanavond opnieuw van goudwaarde?

20:00 20 uur . Aftrap. De jonge Belgen hebben de partij op gang getrapt. Onana krijgt de bal niet tot bij Verschaeren, waardoor de Denen een 1e keer kunnen oprukken. . Aftrap De jonge Belgen hebben de partij op gang getrapt. Onana krijgt de bal niet tot bij Verschaeren, waardoor de Denen een 1e keer kunnen oprukken.

19:50 19 uur 50. Ik wil dat de spelers alles geven van bij de start. Beloftecoach Jacky Mathijssen. Ik wil dat de spelers alles geven van bij de start Beloftecoach Jacky Mathijssen

19:28 19 uur 28. Mathijssen dropt 6 andere namen in de basis. In vergelijking met de match tegen Kazachstan voert Jacky Mathijssen 6 wijzigingen door in het basiselftal van de Jonge Duivels. Vandevoordt, Theate, Siquet, Matazo, Ndenbe en Vertessen staan aan de aftrap ten koste van Lammens, Pletinckx, Raskin, Sardella, Boussaid en El Hadj. . Mathijssen dropt 6 andere namen in de basis In vergelijking met de match tegen Kazachstan voert Jacky Mathijssen 6 wijzigingen door in het basiselftal van de Jonge Duivels. Vandevoordt, Theate, Siquet, Matazo, Ndenbe en Vertessen staan aan de aftrap ten koste van Lammens, Pletinckx, Raskin, Sardella, Boussaid en El Hadj.

12:41 12 uur 41. Denemarken is gewoon een topteam op dit niveau. Als je hun resultaten van de voorbije jaren bekijkt, dan zie je heel veel groen. De voorbije 4 EK's bij de beloften waren ze er telkens bij. Denemarken heeft minder inwoners dan België, maar daar heerst een echte sportcultuur. Jacky Mathijssen (U21-coach). Denemarken is gewoon een topteam op dit niveau. Als je hun resultaten van de voorbije jaren bekijkt, dan zie je heel veel groen. De voorbije 4 EK's bij de beloften waren ze er telkens bij. Denemarken heeft minder inwoners dan België, maar daar heerst een echte sportcultuur. Jacky Mathijssen (U21-coach)