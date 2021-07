08:45 08 uur 45. Tsjechische aanvoerder zwaait af. Bij Tsjechië houdt Vladimir Darida het voor bekeken in de nationale ploeg. De middenvelder van Hertha Berlijn leidde Tsjechië naar de kwartfinales, maar na de nederlaag tegen Denemarken in Bakoe kondigde de aanvoerder zijn afscheid aan. "Bedankt voor alles, we wensen je het beste", schrijft de Tsjechische voetbalbond. Darida is 30 jaar, verzamelde 76 caps en scoorde 8 doelpunten. . Tsjechische aanvoerder zwaait af Bij Tsjechië houdt Vladimir Darida het voor bekeken in de nationale ploeg. De middenvelder van Hertha Berlijn leidde Tsjechië naar de kwartfinales, maar na de nederlaag tegen Denemarken in Bakoe kondigde de aanvoerder zijn afscheid aan.



"Bedankt voor alles, we wensen je het beste", schrijft de Tsjechische voetbalbond. Darida is 30 jaar, verzamelde 76 caps en scoorde 8 doelpunten.

08:41 08 uur 41. Duik in het zwembad. In het filmpje hierboven kunt u zien hoe de Engelsen gisteren recupereerden van hun kwartfinale tegen Oekraïne. De sfeer is opperbest in het Engelse kamp. . Duik in het zwembad In het filmpje hierboven kunt u zien hoe de Engelsen gisteren recupereerden van hun kwartfinale tegen Oekraïne. De sfeer is opperbest in het Engelse kamp.

Saka staat er weer. Bukayo Saka is klaar om woensdag met Engeland tegen Denemarken te spelen. De 19-jarige winger miste de kwartfinale tegen Oekraïne door een blessure. Die is nu verleden tijd. Saka startte in de 2-0 van Engeland tegen Duitsland (1/8e finales) en de 1-0 tegen Tsjechië (groepsfase). Tegen Oekraïne werd zijn plaats in het team overgenomen door Jadon Sancho.



Saka startte in de 2-0 van Engeland tegen Duitsland (1/8e finales) en de 1-0 tegen Tsjechië (groepsfase). Tegen Oekraïne werd zijn plaats in het team overgenomen door Jadon Sancho.

