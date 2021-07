Werk aan de winkel voor Club Brugge: FC Utrecht is met 2-4 te sterk

20:02

20 uur 02. Club Brugge dartelt nog niet. Club Brugge lijkt nog niet helemaal klaar voor de Supercup tegen Racing Genk. Het verloor zijn laatste oefenduel met 2-4 van FC Utrecht. De basisspelers van Philippe Clement kregen een uur om zich in de gratie van hun coach te spelen. Matej Mitrovic ging even na het halfuur knullig in de fout, Remco Balk pakte het cadeautje met plezier uit: 0-1. Na de onderbreking tapte Club Brugge uit een ander vaatje. Het verzamelde de beste kansen en maakte ook gelijk via Mats Rits, in twee tijden. Vrijwel meteen daarna verving Clement bijna zijn hele team. De jonkies van Club kregen nog drie goals om de oren van Utrecht, Audoor prikte wel nog fraai tegen. Opvallend: Utrecht oefende tot nu toe vier keer tegen Belgische tegenstanders, geen enkele keer verloor het. Het won van KV Mechelen, AA Gent en Club Brugge, tegen Anderlecht speelde het gelijk. .