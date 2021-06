Oefenwedstrijden: Union legt er vijf in het mandje van Tempo Overijse

18 uur 24. Union wint oefengalop in Overijse. Union heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd met duidelijke cijfers gewonnen. Op het veld van Tempo Overijse, een club uit de Derde Afdeling, won de promovendus met 0-5. Drie van de vijf doelpunten vielen wel pas in het slotkwartier. .

21:50

21 uur 50. Gent haalt het nipt van Dikkelvenne. Ook AA Gent won zijn eerste oefenwedstrijd. Al was het maar met 2-3 tegen tweedenationaler Dikkelvenne. Nieuwkomers Andrew Hjulsager en Julien De Sart mochten meteen in de basis beginnen voor de eerste partij van de Buffalo's van het seizoen. Het was Dikkelvenne dat op voorsprong kwam via strafschop, maar Van Daele hing de bordjes al snel gelijk. In enkele minuten tijd nam Gent dan afstand van de tweedenationaler na een treffer van Bruno en een owngoal. In het slot werd het nog 2-3 via Mazouz. .