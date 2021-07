Oefenmatchen: Cercle Brugge verliest van grote broer Monaco

Monaco stalt veel jonge talenten bij dochterclub Cercle Brugge en mocht nu eens testen hoe hoog het niveau is. Velkovski toonde zich met het openingsdoelpunt voor Cercle, maar Monaco zette het nog op tijd recht. Diop scoorde snel de gelijkmaker voor de Monegasken, Matsima tekende voor de 2-1-voorsprong bij de rust. Bruzzese pakte meteen na de pauze een strafschop, maar slikte in de 71e minuut toch nog een derde tegendoelpunt van Pellegri.

17 uur . KV Mechelen en Roda JC houden elkaar in evenwicht. KV Mechelen heeft 2-2 gelijkgespeeld tegen Roda JC. In het Leunenstadion in Geel kwam het 1-0 voor dankzij Niklo Dailly, maar net voor de rust hingen de bordjes weer gelijk na een treffer van Jensen. Diezelfde Dailly moest later geblesseerd het veld verlaten. Na de pauze kwam Roda JC zelfs op voorsprong dankzij Goppel. De 24-jarige Cuypers miste eerst nog een strafschop, maar maakte niet veel later uiteindelijk toch nog de 2-2. .