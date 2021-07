Oefenduels: Genk klopt Nederlandse tweedeklasser MVV, Dessers maakt 2 goals

16:47 16 uur 47. Genk klopt MVV met 5-2. Racing Genk heeft met 5-2 de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht opzijgezet. Van de spelers die zaterdag de Supercup verloren bij Club Brugge (3-2) stonden enkel Cyril Dessers en Joseph Paintsil aan de afstrap. Dessers scoorde twee keer: hij maakte eerst vanaf de stip de 0-1 ongedaan, maar op slag van rust kwam MVV weer voor. Weer Dessers maakte in het begin van de 2e helft gelijk na een goeie aanval. En ook de 3 volgende goals van Genk waren mooi van makelij na collectieve acties: Luca Oyen, Kelvin John en Sekou Diawara werkten af. Veel jeugdspelers kregen hun kans, de jonge garde maakte een goede beurt. . Genk klopt MVV met 5-2 Racing Genk heeft met 5-2 de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht opzijgezet. Van de spelers die zaterdag de Supercup verloren bij Club Brugge (3-2) stonden enkel Cyril Dessers en Joseph Paintsil aan de afstrap.

Dessers scoorde twee keer: hij maakte eerst vanaf de stip de 0-1 ongedaan, maar op slag van rust kwam MVV weer voor. Weer Dessers maakte in het begin van de 2e helft gelijk na een goeie aanval.

En ook de 3 volgende goals van Genk waren mooi van makelij na collectieve acties: Luca Oyen, Kelvin John en Sekou Diawara werkten af. Veel jeugdspelers kregen hun kans, de jonge garde maakte een goede beurt.



16:45 16 uur 45.

19-07-2021 19-07-2021.

21:30 21 uur 30.

21:30 21 uur 30.

18-07-2021 18-07-2021.

19:47 19 uur 47. Antwerp kan niet scoren tegen Monaco. Zo'n 5.000 supporters op de Bosuil zagen hoe Antwerp een prima 1e helft speelde tegen Monaco, vorig seizoen de nummer 3 in de Ligue 1. De thuisploeg, met Lamkel Zé in de tribunes, combineerde bij momenten goed, maar in de zone van de waarheid ontbrak de scherpte. Na de rust nam Monaco, met de jonge Belg Matazo een uur tussen de lijnen, het commando over en zakte Antwerp mondjesmaat weg. Beide teams konden niet meer scoren in een al bij al matige wedstrijd. . Antwerp kan niet scoren tegen Monaco Zo'n 5.000 supporters op de Bosuil zagen hoe Antwerp een prima 1e helft speelde tegen Monaco, vorig seizoen de nummer 3 in de Ligue 1. De thuisploeg, met Lamkel Zé in de tribunes, combineerde bij momenten goed, maar in de zone van de waarheid ontbrak de scherpte.

Na de rust nam Monaco, met de jonge Belg Matazo een uur tussen de lijnen, het commando over en zakte Antwerp mondjesmaat weg. Beide teams konden niet meer scoren in een al bij al matige wedstrijd.

19:47 19 uur 47.

19:41 19 uur 41. Standard vergooit 3-0-bonus. Standard is er , ondanks een 3-0 voorsprong bij de rust, niet in geslaagd te winnen in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Renns, zesde in de Ligue 1 vorig seizoen. De wedstrijd had een galamatch moeten worden met supporters, maar door de overstromingen besliste het bestuur van de Rouches om de wedstrijd uit respect op het oefencentrum achter gesloten deuren te spelen. Standard startte met zijn op papier sterkste elftal, bij Rennes ontbrak EK-ganger Jérémy Doku. Standard begon sterk aan de wedstrijd en Klauss verzilverde halfweg de 1e helft een penalty. Vlak voor rust schakelde Standard nog eens een versnelling hoger. In minuut 41 scoorde Nicolas Raskin na een knappe volley en in de 45e minuut mocht Klauss een tweede keer juichen, 3-0 bij de rust. Vlak na de rust kreeg Al-Dakhil zijn tweede gele kaart, waardoor de Rouches met met zijn tienen verder moesten. In minuut 68 trapte Bourigeaud de aansluitingstreffer met een penalty binnen, de fout werd gemaakt door Laifis. Standard kreeg het moeilijk en Abline kon daardoor de 3-2 binnenleggen. Pas in het absolute slot slaagden de Fransen er alsnog in de bordjes gelijk te krijgen. Tait maakte de 3-3. . Standard vergooit 3-0-bonus Standard is er , ondanks een 3-0 voorsprong bij de rust, niet in geslaagd te winnen in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen Renns, zesde in de Ligue 1 vorig seizoen.

De wedstrijd had een galamatch moeten worden met supporters, maar door de overstromingen besliste het bestuur van de Rouches om de wedstrijd uit respect op het oefencentrum achter gesloten deuren te spelen.



Standard startte met zijn op papier sterkste elftal, bij Rennes ontbrak EK-ganger Jérémy Doku. Standard begon sterk aan de wedstrijd en Klauss verzilverde halfweg de 1e helft een penalty. Vlak voor rust schakelde Standard nog eens een versnelling hoger. In minuut 41 scoorde Nicolas Raskin na een knappe volley en in de 45e minuut mocht Klauss een tweede keer juichen, 3-0 bij de rust.

Vlak na de rust kreeg Al-Dakhil zijn tweede gele kaart, waardoor de Rouches met met zijn tienen verder moesten. In minuut 68 trapte Bourigeaud de aansluitingstreffer met een penalty binnen, de fout werd gemaakt door Laifis. Standard kreeg het moeilijk en Abline kon daardoor de 3-2 binnenleggen. Pas in het absolute slot slaagden de Fransen er alsnog in de bordjes gelijk te krijgen. Tait maakte de 3-3.



19:41 19 uur 41.

19:39 19 uur 39. Kortrijk houdt Franse kampioen in bedwang. KV Kortrijk heeft in een oefenpot gelijkgespeeld tegen de Franse kampioen Rijsel: 1-1. De fans mochten opnieuw binnen in het Guldensporenstadion en zagen KVK al na 20 minuten op voorsprong komen dankzij een knappe stifter van Chevalier. Na de koffie pakte Rijsel snel twee rode kaarten, waarna KVK-coach Elsner besloot om ook met een man minder te gaan spelen. In het slot sleepte Rijsel nog een gelijkspel uit het vuur. Kortrijk begint volgende week aan de competitie tegen promovendus Seraing, dat zelf 1-1 gelijkspeelde tegen Metz. . Kortrijk houdt Franse kampioen in bedwang KV Kortrijk heeft in een oefenpot gelijkgespeeld tegen de Franse kampioen Rijsel: 1-1. De fans mochten opnieuw binnen in het Guldensporenstadion en zagen KVK al na 20 minuten op voorsprong komen dankzij een knappe stifter van Chevalier.

Na de koffie pakte Rijsel snel twee rode kaarten, waarna KVK-coach Elsner besloot om ook met een man minder te gaan spelen. In het slot sleepte Rijsel nog een gelijkspel uit het vuur.

Kortrijk begint volgende week aan de competitie tegen promovendus Seraing, dat zelf 1-1 gelijkspeelde tegen Metz.

19:38 19 uur 38.

18:01 18 uur 01. Wie Union zegt, krijgt doelpunten: 4-3. Het was vandaag lang wachten op een spektakelmatch, maar promovendus Union zorgde deze namiddag voor een doelpuntenfestijn. De mannen van Felice Mazzù wonnen in een zevenpunter tegen Amiens uit Ligue 2 (Frankrijk). Dante Vanzeir, de seizoensrevelatie van vorig jaar, tekende meteen present met twee doelpunten. . Wie Union zegt, krijgt doelpunten: 4-3 Het was vandaag lang wachten op een spektakelmatch, maar promovendus Union zorgde deze namiddag voor een doelpuntenfestijn. De mannen van Felice Mazzù wonnen in een zevenpunter tegen Amiens uit Ligue 2 (Frankrijk). Dante Vanzeir, de seizoensrevelatie van vorig jaar, tekende meteen present met twee doelpunten.

18:00 18 uur .

17:49 17 uur 49. Ook Eupen-STVV en Beerschot houden de bordjes gelijk. Eupen leek lange tijd af te stevenen op een 1-0-overwinning op Stayen. Maar Christian Brüls had duidelijk andere plannen. In een slotoffensief van Sint-Truiden pakte de 32-jarige aanvallende middenvelder uit met een knap afstandsschot dat goed was voor de 1-1. Beerschot schreef haast hetzelfde scenario. In een stevige wedstrijd tegen het Nederlandse Sittard scoorde het op het laatste nippertje nog de 1-1. Joren Dom zorgde in de voorlaatste minuut met een fantastisch schot in de kruising voor die gelijkmaker. . Ook Eupen-STVV en Beerschot houden de bordjes gelijk Eupen leek lange tijd af te stevenen op een 1-0-overwinning op Stayen. Maar Christian Brüls had duidelijk andere plannen. In een slotoffensief van Sint-Truiden pakte de 32-jarige aanvallende middenvelder uit met een knap afstandsschot dat goed was voor de 1-1.

Beerschot schreef haast hetzelfde scenario. In een stevige wedstrijd tegen het Nederlandse Sittard scoorde het op het laatste nippertje nog de 1-1. Joren Dom zorgde in de voorlaatste minuut met een fantastisch schot in de kruising voor die gelijkmaker.

17:39 17 uur 39.

17:27 17 uur 27. Oostende, Moeskroen en Zulte Waregem houden de nul, Mechelen wint tegen het Griekse Volos. Enkele gelukkige abonnees en hun bubbel zagen KV Oostende en Excelsior Moeskroen in de Diaz Arena niet verder komen dan een brilscore. Ook in de galawedstrijd tussen Zulte Waregem en FC Utrecht trilden de netten niet. In Mechelen waren er daarentegen wél doelpunten te zien. KV Mechelen nam het in eigen huis op tegen de Grieken van FC Volos. Doelman Gaëtan Coucke moest zich één keer omdraaien, maar Rob Schoofs en Hugo Cuypers zorgen voor een 2-1-overwinning in de voorlaatste oefenwedstrijd voor de competitie. KV Mechelen kijkt morgen nog in de ogen van Westerlo. . Oostende, Moeskroen en Zulte Waregem houden de nul, Mechelen wint tegen het Griekse Volos Enkele gelukkige abonnees en hun bubbel zagen KV Oostende en Excelsior Moeskroen in de Diaz Arena niet verder komen dan een brilscore. Ook in de galawedstrijd tussen Zulte Waregem en FC Utrecht trilden de netten niet. In Mechelen waren er daarentegen wél doelpunten te zien.

KV Mechelen nam het in eigen huis op tegen de Grieken van FC Volos. Doelman Gaëtan Coucke moest zich één keer omdraaien, maar Rob Schoofs en Hugo Cuypers zorgen voor een 2-1-overwinning in de voorlaatste oefenwedstrijd voor de competitie. KV Mechelen kijkt morgen nog in de ogen van Westerlo.

17:27 17 uur 27.

17:00 17 uur .

17-07-2021 17-07-2021.

21:25 21 uur 25. Anderlecht verliest met 0-2 van te sterk Ajax. Toch een héél kleine wake-upcall. Eén week voor de start van de competitie is Anderlecht kansloos onderuit gegaan tegen Ajax. De Nederlandse kampioen won met 0-2 na treffers van Sébastien Haller. Met 8.000 fans in de tribune onderging paars-wit, met nieuwskomers Hoedt en Gomez aan de aftrap, al snel de wet van de sterkste. Haller kopte na 7 minuten de openingstreffer van dichtbij tegen de netten. Voorin kon het experimentele spitsenduo Verschaeren - Amuzu zich niet doorzetten. Die laatste kreeg na rust de beste kans in oog-in-oog met Pasveer, maar hij lobte de bal naast - en ook de lijnrechter had al gevlagd. Even later toonde Haller zich wel opnieuw efficiënt. De spits mikte een voorzet perfect in de hoek voorbij een kansloze Van Crombrugge. Ook de ingevallen Refaelov kon het tij niet keren. . Anderlecht verliest met 0-2 van te sterk Ajax Toch een héél kleine wake-upcall. Eén week voor de start van de competitie is Anderlecht kansloos onderuit gegaan tegen Ajax. De Nederlandse kampioen won met 0-2 na treffers van Sébastien Haller. Met 8.000 fans in de tribune onderging paars-wit, met nieuwskomers Hoedt en Gomez aan de aftrap, al snel de wet van de sterkste. Haller kopte na 7 minuten de openingstreffer van dichtbij tegen de netten.



Voorin kon het experimentele spitsenduo Verschaeren - Amuzu zich niet doorzetten. Die laatste kreeg na rust de beste kans in oog-in-oog met Pasveer, maar hij lobte de bal naast - en ook de lijnrechter had al gevlagd.



Even later toonde Haller zich wel opnieuw efficiënt. De spits mikte een voorzet perfect in de hoek voorbij een kansloze Van Crombrugge. Ook de ingevallen Refaelov kon het tij niet keren.



20:48 20 uur 48. Haller schiet voor tweede keer raak. Anderlecht blijft ook na rust de wet van de sterkste ondergaan. Na een prima combinatie schiet Haller zijn tweede van de avond tegen de netten: 0-2. . Haller schiet voor tweede keer raak Anderlecht blijft ook na rust de wet van de sterkste ondergaan. Na een prima combinatie schiet Haller zijn tweede van de avond tegen de netten: 0-2.