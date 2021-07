Dessers scoort, maar Genk slikt nog een late gelijkmaker tegen AZ

14:54

14 uur 54. Genk speelt gelijk tegen AZ (1-1). Racing Genk opent dit weekend zijn seizoen met de Supercup tegen Club Brugge. De ploeg van trainer John van den Brom oefende vandaag nog eens tegen AZ. Het bleef erg lang 0-0 tot Cyriel Dessers de openingsgoal in het lege doel kon leggen. De diepe bal van Uronen verraste de AZ-doelman en Dessers werkte koel af: 1-0. Maar een zege zat er niet in voor Genk. In de laatste minuut van de partij dwarrelde een bal dwars door de Genkse verdediging. Oosting kegelde het leer via Vandevoordt en de lat in doel: 1-1. .