Transfers JPL/1B: Profcontract voor Stassin, Milicevic niet met Seraing naar 1A

14:28

14 uur 28. Samenwerking Seraing en Milicevic stopt. De wegen van Seraing en Danijel Milicevic scheiden. De nieuwkomer in de hoogste voetbalklasse bevestigt dat er in onderling akkoord een einde is gemaakt aan de samenwerking. "We danken Danijel voor zijn professionalisme en zijn correctheid en wensen hem het beste in zijn verdere parcours", klinkt het in een beknopte mededeling. Milicevic belandde in oktober vorig jaar als vrije speler bij Seraing nadat hij in de zomer Eupen had verlaten. De Bosnische middenvelder speelde in totaal slechts elf wedstrijden voor de Luikse club (een assist). Milicevic heeft ook een verleden bij o.a. Charleroi, AA Gent (waarmee hij in 2015 kampioen werd) en Metz. .