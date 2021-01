Volgens Gert Verheyen wint Lior Refaelov Gouden Schoen: "Bepalend, karakter en mooie speler"

09:01

09 uur 01. Gert Verheyen: "Lior Refaelov is mijn favoriet". Als Club Brugge de Gouden Schoen straks niet wint, wie dan wel? Raphael Holzhauser (Beerschot), Paul Onuachu (Genk) of Lior Refaelov (Antwerp)? Gert Verheyen gaat voor de laatste. "Ik vind het knap hoe hij karakter getoond heeft na zijn vertrek bij Club Brugge", legt de voetbalanalist uit. "Hij is bepalend voor Antwerp en maakt het verschil op grote momenten zoals in de bekerfinale of in die Europa League-match tegen Tottenham." "Refaelov blijft ook een mooie voetballer", gaat Verheyen voort. "Voor zo'n speler trek je naar het stadion. Daar geniet je van, ook als commentator. Het is erg fijn om Refaelov te zien voetballen." .