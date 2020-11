17 uur 07. Anderlecht is veel te sterk voor Genk. De vrouwen van Anderlecht hebben Genk met huid en haar opgepeuzeld. Dankzij een hattrick van Tine De Caigny en 6 (!) goals van Tessa Wullaert werd het 10-0. .

18:43

18 uur 43. OHL wint op bezoek bij Zulte Waregem. Oud-Heverlee Leuven heeft een belangrijke zege geboekt op het veld van Zulte Waregem. De Leuvenaars kwamen voor de rust op voorsprong dankzij Onzia en dat nadat de thuisploeg bij 0-0 nog een penalty had gemist. Na de rust verdubbelde Janssens de voorsprong. Maar Essevee gaf zich niet gewonnen en maakte een aansluitingstreffer. In het laatste wedstrijdkwartier nam OHL opnieuw afstand na goals van Eurlings en Lameir. De tegentreffer van Devos kwam te laat: 2-4. De bezoekers klimmen dankzij de zege naar de 5e plaats in de stand. .