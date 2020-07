Waasland-Beveren blaast oefenmatch af, omdat niet alle Cappellen-spelers getest zijn

Waasland-Beveren zal morgenavond dan toch niet tegen amateurclub Cappellen sparren. "Omdat niet alle spelers van Cappellen zich hebben laten testen op corona kunnen we niet anders dan de match annuleren", laten de Waaslanders weten. In plaats daarvan zal Waasland-Beveren mogen een extra training afwerken.

19 uur 56. Standard verprutst 1e wedstrijd nieuwe Monaco-coach Kovac. Standard heeft tegen AS Monaco een 1-2-zege behaald dankzij Felipe Avenatti. Het was Monaco dat de score opende via de rechter van Geubbels. Standard vond geen antwoord, tot 2 minuten voor tijd. Avenatti scoorde 2 keer op 2 minuten tijd en de ommekeer was een feit: 1-2. Zo is het nog even wachten op de eerste zege voor kersvers Monaco-coach Niko Kovac. .